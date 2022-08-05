Арестован еще один сибирский ученый. Госизмену увидели у директора ИТПМ СО РАН

По делу о госизмене арестован директор новосибирского Института теоретической и прикладной механики
«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», – сказал Фомин.
«Известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков», — говорится о нем на сайте института.
Шиплюк работает в ИТПМ СО РАН с 1990 года. Прошел ступени от должности стажера-исследователя до директора, заведующего лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии».
Главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН Анатолий Маслов был арестован в 27 июня по статье о госизмене. Его подозревают в «предоставлении данных, являющихся государственной тайной». 30 июня суд арестовал по делу о госизмене другого новосибирского ученого – научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Он скончался 2 июля, у ученого была четвертая стадия рака.
ИТПМ СО РАН — это единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов. Основные направления научной деятельности: математическое моделирование в механике; аэрогазодинамика; физико-химическая механика; механика твердого тела, деформации и разрушения.