Арестован еще один сибирский ученый. Госизмену увидели у директора ИТПМ СО РАН

По делу о госизмене арестован директор новосибирского Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк. Об этом 5 августа пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя заведения Василия Фомина. По его словам, Шиплюка этапировали в СИЗО «Лефортово» в Москве.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», – сказал Фомин.

