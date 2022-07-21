СК не увидел преступления в смерти обвинённого в госизмене физика Колкера, ФСБ проверит собственных сотрудников

Следственный комитет РФ не усмотрел признаков преступления в смерти физика-лазерщика Дмитрия Колкера, которого ФСБ считала причастным к государственной измене. Теперь спецслужба проведёт проверку по факту возможного нарушения закона в действиях своих же сотрудников. Об этом со ссылкой на адвоката умершего учёного Александра Федулова 21 июля сообщает ТАСС.



Колкер был научным сотрудником Института лазерной физики Сибирского отделения РАН, возглавлял лабораторию квантовых оптических технологий физфака Новосибирского государственного университета и занимался разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач. В отношении него ФСБ возбудила дело о госизмене за деяние, совершенное, по версии спецслужбы, в 2018 году. По данным родственников, Колкер тогда в Китае прочитал серию лекций, в материалах которых позже Минобороны РФ выявило государственную тайну. При этом, по словам сына учёного, все документы для лекций, презентация и приложения были согласованы с ФСБ. Тем не менее физика арестовали.

