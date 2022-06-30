В новосибирской клинике сотрудники ФСБ задержали больного раком ученого

По его словам, у Колкера изъяли всю технику, а задержали его около семи утра в новосибирской клинике. Источник уточнил, что связаться с ученым близкие не могут, а данные дела проходят под грифом «секретно». Якобы Колкера собираются доставить в Москву в СИЗО.

Сын ученого Максим заявил, что его отцу вменяют предоставление Китаю данных, содержащих гостайну. По данным «Тайги.Инфо», дело может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и директора института Алексея Тайченачева — они проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Дочь Колкера Алина Миронова заявила, что у ученого четвертая стадия рака поджелудочной, он не может самостоятельно питаться. «Хочу отметить, что у нас есть задокументированное постановление о том, что он принимал барбитураты. Все показания, данные под психотропными веществами, не имеют юридической силы», — добавила она. Максим Колкер рассказал, что ученый читал лекции студентам в Китае, а рядом с ним постоянно находился сотрудник ФСБ.

