    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Россия открывает границу

    В армию поневолеКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Прерогатива суда». В Кремле отказались комментировать задержание и смерть ученого Колкера

    1897
    3 комментария

    Кремль отказался комментировать задержание и смерть физика Дмитрия Колкера, который скончался после ареста по обвинению в госизмене.

    «Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — заявил 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    Ранее стало известно, что новосибирский физик-лазерщик Дмитрий Колкер, арестованный по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации больницы № 29 в Москве. Родственники ученого рассказывали, что у него была 4-я стадия рака поджелудочной железы, а задержали его прямо в больнице, где он получал поддерживающее лечение после химиотерапии.

    Сын Колкера заявлял, что его отцу вменяют предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.

    2 июля СМИ сообщили об аресте ещё одного новосибирского учёного — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также подозревают в предоставлении данных, являющихся государственной тайной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Комментарии
    3

    Новости компаний

    close
    close