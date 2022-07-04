«Прерогатива суда». В Кремле отказались комментировать задержание и смерть ученого Колкера

Кремль отказался комментировать задержание и смерть физика Дмитрия Колкера, который скончался после ареста по обвинению в госизмене.
«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — заявил 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Ранее стало известно, что новосибирский физик-лазерщик Дмитрий Колкер, арестованный по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации больницы № 29 в Москве. Родственники ученого рассказывали, что у него была 4-я стадия рака поджелудочной железы, а задержали его прямо в больнице, где он получал поддерживающее лечение после химиотерапии.
Сын Колкера заявлял, что его отцу вменяют предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.
2 июля СМИ сообщили об аресте ещё одного новосибирского учёного — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также подозревают в предоставлении данных, являющихся государственной тайной.