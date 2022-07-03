Физик Колкер, арестованный по делу о госизмене, скончался в больнице

Новосибирский физик-лазерщик Дмитрий Колкер, арестованный по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации больницы №29 в Москве. Об этом 3 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«Привезли из следственного изолятора. Скончался», — рассказал источник в учреждении.



«КП-Новосибирск» пишет, что родным учёного пришла телеграмма из больницы: «2.07.2022 доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался». Корреспонденту НГС сын Колкера Максим сообщил, что пока не может комментировать ситуацию.

