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    Физик Колкер, арестованный по делу о госизмене, скончался в больнице

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    Новосибирский физик-лазерщик Дмитрий Колкер, арестованный по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации больницы №29 в Москве. Об этом 3 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    «Привезли из следственного изолятора. Скончался», — рассказал источник в учреждении.

    «КП-Новосибирск» пишет, что родным учёного пришла телеграмма из больницы: «2.07.2022 доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался». Корреспонденту НГС сын Колкера Максим сообщил, что пока не может комментировать ситуацию.

    З0 июня стало известно, что Советский районный суд Новосибирска по делу о госизмене арестовал заведующего лабораторией Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Сын учёного заявил, что его отцу вменяют предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.

    Родственники Дмитрия Колкера рассказывали НГС, что у него была 4-я стадия рака поджелудочной железы, в новосибирской больнице он получал поддерживающее лечение после химиотерапии. По их словам, сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице 30 июня.

    2 июля СМИ сообщили об аресте ещё одного новосибирского учёного — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также подозревают в предоставлении данных, являющихся государственной тайной.

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