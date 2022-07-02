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    По делу о госизмене арестован главный научный сотрудник института РАН

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    17 комментариев

    По подозрению в государственной измене арестовали еще одного новосибирского ученого — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова, сообщает 2 июля ТАСС со ссылкой на источник.

    «Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник, уточнив, что данные связаны с гиперзвуком.

    По его словам, дело расследует центральный аппарат ФСБ,. Как пишет NGS, 75-летнего физика перевезли в Москву — в СИЗО «Лефортово».

    По информации «Московского комсомольца», Маслова задержали в Новосибирске 28 июня, один из судов избрал ему меру пресечения в виде ареста, и из зала суда его отвезли в Москву спецрейсом. В ИТПМ СО РАН рассказали, что Маслов работал с учеными из Китая, Германии и США.

    Маслов считается крупным специалистом в области динамики вязкого газа, в последние годы начал новое научное направление — экспериментальное исследование течений на микроуровне. Он профессор НГУ, член Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, член Национального комитета России по машиностроению.

    За июня стало известно, что Советский районный суд Новосибирска по делу о госизмене арестовал заведующего лабораторией Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Сын учёного заявил, что его отцу вменяют предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.

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    Комментарии 17

    any_5e4cfc41eb9fb03 Июл 2022 в 00:32
    Гос ударство
    +0-0
    Эд Хэммет03 Июл 2022 в 00:06
    "Дело академиков" прирастает новыми фигурантами почти ежедневно. Похоже, что учёные теперь главные преступники в стране.
    +0-0
    Две монеты03 Июл 2022 в 00:02
    Моя "любимая" статья... Открываешь Яндекс и вводишь запрос "сколько в РФ ядерных ракет", озвучиваешь цифру из первой ссылки - и тебя арестовывают, потому что эта информация представляет государственную тайну, а ты её только что передал посторонним лицам. Отговорки что ты не имеешь доступа к государственной тайне и понятия не имеешь сколько там ракет, или что информация найшлась через общедоступный поисковик и есть в открытом доступе - это не важно, важно лишь то что она включена в состав государственной тайны, которую ты разгласил.
    +1-0
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    Комментарии
    17

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