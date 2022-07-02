По делу о госизмене арестован главный научный сотрудник института РАН

По подозрению в государственной измене арестовали еще одного новосибирского ученого — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова, сообщает 2 июля ТАСС со ссылкой на источник.
«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник, уточнив, что данные связаны с гиперзвуком.
По его словам, дело расследует центральный аппарат ФСБ,. Как пишет NGS, 75-летнего физика перевезли в Москву — в СИЗО «Лефортово».
По информации «Московского комсомольца», Маслова задержали в Новосибирске 28 июня, один из судов избрал ему меру пресечения в виде ареста, и из зала суда его отвезли в Москву спецрейсом. В ИТПМ СО РАН рассказали, что Маслов работал с учеными из Китая, Германии и США.
Маслов считается крупным специалистом в области динамики вязкого газа, в последние годы начал новое научное направление — экспериментальное исследование течений на микроуровне. Он профессор НГУ, член Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, член Национального комитета России по машиностроению.
За июня стало известно, что Советский районный суд Новосибирска по делу о госизмене арестовал заведующего лабораторией Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Сын учёного заявил, что его отцу вменяют предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.