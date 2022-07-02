По делу о госизмене арестован главный научный сотрудник института РАН

По подозрению в государственной измене арестовали еще одного новосибирского ученого — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова, сообщает 2 июля ТАСС со ссылкой на источник.



«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник, уточнив, что данные связаны с гиперзвуком.



По его словам, дело расследует центральный аппарат ФСБ,. Как пишет NGS, 75-летнего физика перевезли в Москву — в СИЗО «Лефортово».