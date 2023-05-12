Доктора наук из Новосибирска будут судить за госизмену в Петербурге

Доктора наук, профессора Новосибирского государственного технического университета арестовали летом прошлого года и тут же спецрейсом увезли в московское Лефортово — дело расследовал центральный аппарат ФСБ.

Из того, что известно по делу — Маслов якобы передал данные по своим разработкам китайцам. Вероятно, петербургская подсудность связана с тем, что здесь состоялась непосредственно передача секретных сведений.

76-летний ученый стал доктором наук в 1988 году. Он более 50 лет проработал в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в новосибирском Академгородке. Он занимался вопросами фундаментальных основ обтекания скоростных летательных аппаратов. Институт, и Маслов, сотрудничали с не только с Китаем, но и европейскими компаниями, а также с Boeing.