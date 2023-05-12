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    Доктора наук из Новосибирска будут судить за госизмену в Петербурге

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    Уголовное дело о госизмене в отношении новосибирского ученого Анатолия Маслова будет слушать судья Санкт-Петербургского городского суда.

    О регистрации дела 12 мая сообщает обьединенная пресс-служба судов Петербурга. Маслова обвиняют в госизмене, материалы помечены грифом «совершенно секретно», слушаться дело будет в закрытом режиме.

    Доктора наук, профессора Новосибирского государственного технического университета арестовали летом прошлого года и тут же спецрейсом увезли в московское Лефортово — дело расследовал центральный аппарат ФСБ.

    Из того, что известно по делу — Маслов якобы передал данные по своим разработкам китайцам. Вероятно, петербургская подсудность связана с тем, что здесь состоялась непосредственно передача секретных сведений.

    76-летний ученый стал доктором наук в 1988 году. Он более 50 лет проработал в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в новосибирском Академгородке. Он занимался вопросами фундаментальных основ обтекания скоростных летательных аппаратов. Институт, и Маслов, сотрудничали с не только с Китаем, но и европейскими компаниями, а также с Boeing.

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