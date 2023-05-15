Прохожие в Екатеринбурге спасли маленькую девочку от насильника

Ранее судимый мужчина задержан в Екатеринбурге по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении малолетней девочки, сообщает СУ СК по Свердловской области.



Инцидент произошел утром 11 мая на Рощинской улице. 54-летний мужчина (1968 года рождения) подошёл к маленькой девочке и попытался изнасиловать её. Девочку спасли прохожие — остановили насильника.



Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым ранее. Допрошены свидетели, назначены экспертизы.

