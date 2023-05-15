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    Прохожие в Екатеринбурге спасли маленькую девочку от насильника

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    Ранее судимый мужчина задержан в Екатеринбурге по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении малолетней девочки, сообщает СУ СК по Свердловской области.

    Инцидент произошел утром 11 мая на Рощинской улице. 54-летний мужчина (1968 года рождения) подошёл к маленькой девочке и попытался изнасиловать её. Девочку спасли прохожие — остановили насильника.

    Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым ранее. Допрошены свидетели, назначены экспертизы.


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