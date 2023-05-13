В Брянской области разбились сразу несколько военных бортов — эта и другие новости СВО за 13 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 мая.
Депутат Госдумы получил ранение в Луганске
Виктор Водолацкий получил ранение во время оказания помощи пострадавшим после удара ВС Украины по Луганску, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Лисицын. При атаке были повреждены около шести жилых домов. Пока политик оказывал первую помощь, на него обрушилась кирпичная кладка.
— Повредила мне лицо, руки, ноги, — сообщил депутат. — Но это не смертельно — раны заживут, и мы снова будем помогать жителям ЛНР.
Германия отправит на Украину крупную партию военной техники
В Минобороны ФРГ сообщили о подготовке военной помощи Украине объемом 2,7 миллиарда евро. Поставка будет осуществлена в ближайшие месяцы.
В планах отправить Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, сообщает журнал Der Spiegel.
Крушение военной авиации в Брянской области
Первая новость поступила о падении вертолета
Затем стало известно о падении истребителя
Момент падения первого Ми-8 попал на видео
Mash / T.me
Позже телеграм-канал Mash сообщил о падении еще одного вертолета и штурмовика: «Оба
Финским гражданам аннулируют визы
Российские пограничники аннулируют визы финским гражданам, которые ездят в Россию заправлять свои автомобили и покупать продукты, сообщает ТАСС.
По данным издания, подобные случаи произошли на пограничных пунктах Ваалимаа и Нуйямаа 11 и 12 мая. Финны ездят в Россию за покупками и бензином по многократным деловым визам, но, согласно законодательству РФ, такие поездки не являются командировкой.