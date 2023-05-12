Петербуржец пошел в отпуск, а его уволили за прогулы. Он в суде заставил работодателя заплатить

Работник доказал, что не прогуливал работу, а пошел в законный отпуск Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.



Впереди пора отпусков, наверняка многие уже запланировали отдых или даже купили путевки и с нетерпением ждут, когда можно будет ими воспользоваться. А теперь представьте: вот вы идете в долгожданный отпуск, спокойно отправляетесь к морю или на дачу, возвращаетесь посвежевшим и отдохнувшим, а вам сообщают, что вы уволены. Да не просто так уволены, а по статье. Почему? Потому что работу прогуливали. Отпуск? Какой такой отпуск? Никто вас не отпускал. Звучит как пересказ страшного сна, но именно это произошло с жителем Санкт-Петербурга.



Инженер-наладчик, назовем его Дмитрий Конюхов, много лет трудился в одной и той же компании. В июле 2021 года он пошел в отпуск, в августе вернулся и был уволен. Трудовой договор с ним расторгли «за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей» — прогул. Дмитрий не согласился — у него на руках был график отпусков, согласно которому он и пошел отдыхать. Но работодатель счел, что раз заявление на отпуск написано не было, значит отпуск был самовольным, и попрощался с сотрудником. Тогда уволенный Дмитрий отправился в суд. Он требовал, чтобы его восстановили в должности, компенсировали моральный вред и выплатили средний заработок за время вынужденного прогула. Первый суд состоялся 18 марта 2022 года — к тому времени долг по зарплате, по расчетам Дмитрия, составлял 520 838 рублей 22 копейки.



В суде Дмитрий представил график отпусков, согласно которому у него есть 14 дней отпуска с 15 июля и еще 14 дней — с 6 сентября. Он объяснил, что был уверен, что раз график утвержден, дополнительно писать заявление ему не нужно — работодатель обязан издать приказ о предоставлении отпуска и выплатить отпускные. При этом он объяснил, что не писал заявления о согласии разделить отпуск на 2 части, и считал, что при отсутствии такого согласия его отпуск с 15 июля будет длиться положенные по закону 28 дней.



Суд обратил внимание, что представленный Дмитрием график отпусков не подписан генеральным директором компании. В то же время ответчик — компания, которая уволила Дмитрия, — представил подписанный и утвержденный гендиректором график отпусков, согласно которому Конюхов идет в отпуск сроком 28 дней в сентябре.

Представители компании объяснили, что работодателем было принято во внимание пожелание Дмитрия отгулять отпуск сразу целиком, а не делить его на две части. Соответствующий отпуск был запланирован на сентябрь. Сотрудник мог бы выбрать другую дату (он воспитывает ребенка-инвалида и имеет право на предоставление отпуска в удобное для него время), но, по словам представителей компании, преимуществом не воспользовался.



Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел доводы сторон и заключил, что раз сотрудник не подал работодателю письменное заявление о предоставлении отпуска, то он допустил самовольный уход в отпуск с произвольно выбранного им дня без уведомления работодателя. Проще говоря, прогул. Суд счел, что увольнение законно, и отказал Дмитрию во всех его требованиях. Но Конюхов не сдался и подал апелляцию.

Санкт-Петербургский городской суд, который рассматривал апелляционную жалобу, рассудил иначе. Он обратил внимание, что с тем графиком отпусков, который представил ответчик, Дмитрий не был ознакомлен под подпись, как того требуют Трудовой кодекс и внутренние правила компании. А когда сам Дмитрий запросил график отпусков у работодателя, ему выдали именно тот документ, который он предоставил суду. Апелляционная инстанция сочла требования Конюхова правомерными и увольнение признала незаконным. Только немного умерила его аппетиты относительно компенсации морального вреда — работодателя обязали заплатить за моральный ущерб 10 тысяч рублей, а не 100 тысяч, как того хотел уволенный работник. Зато пока суд да дело, выросла сумма невыплаченной зарплаты: суд постановил выплатить Дмитрию 648 179 рублей 74 копейки.



С этим решением уже не согласился работодатель Конюхова и попытался оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

Итог этой истории Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции отклонила жалобу работодателя и тоже встала на сторону уволенного сотрудника. Судьи отметили, что работодатель допустил нарушение трудовых прав истца, не ознакомив его с графиком отпусков в установленном порядке. Более того, на запрос работника он направил ему график с разделением отпуска на две части, на что сотрудник не соглашался.

Изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу, что у работника были все основания полагать, что он идет в заслуженный отпуск, а увольнение за прогул признал незаконным. Компанию обязали восстановить работника на ту же должность, выплатить ему средний заработок за период вынужденного прогула в размере 648 179 рублей 74 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и возместить судебные расходы в размере 5000 рублей. Еще 9981 рубль 80 копеек с компании взыскали в бюджет Санкт-Петербурга.