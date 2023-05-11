Руководство школы в Невском районе заподозрили в поборах после допросов учителя, обвиненного в педофилии

Слова задержанного бывшего учителя школы Невского района по делу о развратных действиях в детском лагере в Кингисеппском районе заставило полицию внимательно присмотреться к работе учебного заведения.



Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, 26-летнего бывшего педагога-организатора школы 691 оперативники «Детского» отдела задержали прошлой осенью. Его обвинили в домогательствах к детям в детском лагере, а потом и в кабинете по бывшему месту работу.



По предварительной информации, мужчина уверял, что руководство школы, где он ранее работал лояльно относится к представителям секс-меньшинств среди педагогического состава. После этого полиция решила присмотреться к учебному заведения и в ходе проверки установила факты поборов с учителей школы.

