Директор школы и два её зама задержаны в Петербурге по делу о взятках

Сотрудники экономической полиции 11 мая совместно с СК провели серию обысков в Петербурге по месту жительства и на работе у директора одной из школ Невского района и двух её заместителей. Следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного СК дела по статье о получении взятки.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По данным «Фонтанки», в деле о коррупции речь идет о школе
«54-летняя директор школы и её заместители 32 и 36 лет доставлены в следственные органы для проведения следственных действий», — сообщили в главке.