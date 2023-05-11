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    Директор школы и два её зама задержаны в Петербурге по делу о взятках

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    Сотрудники экономической полиции 11 мая совместно с СК провели серию обысков в Петербурге по месту жительства и на работе у директора одной из школ Невского района и двух её заместителей. Следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного СК дела по статье о получении взятки.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По данным «Фонтанки», в деле о коррупции речь идет о школе № 691. По версии следствия, глава учебного учреждения, а также её зам по учебно-воспитательной работе и зам по воспитательной работе требовали от подчиненных суммы за создание благоприятных для работы условий. А именно выплаты повышенных премий. На требования, по предварительной информации, согласились трое — два преподавателя и рабочий школы. В общей сложности, как сообщает пресс-служба ГУ МВД, они передали 200 тысяч рублей.

    «54-летняя директор школы и её заместители 32 и 36 лет доставлены в следственные органы для проведения следственных действий», — сообщили в главке.

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