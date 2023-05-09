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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Читатели «Фонтанки» показали толпы на «Адмиралтейской». Вход на станцию ограничен

    1955
    8 комментариев

    За пятнадцать минут до начала салюта на станции «Адмиралтейская» в петербургском метро было по-праздничному многолюдно. После залпов пассажиропоток пришлось рассекать.

    читатель «Фонтанки»

    «Вход на станцию «Адмиралтейская» ограничен в связи с высоким пассажиропотоком», — предупредили в метрополитене немногим позже половины одиннадцатого часа вечера 9 мая.

    Салют у стен Петропавловской крепости отгремел. Посмотреть на озарившие небо «Ассоли» и «Хризантемы» можно здесь.

    С его началом на вход и выход закрыли вестибюль «Невский проспект — 2» на Канале Грибоедова. После вход для пассажиров ограничили на Михайловской улице и через вестибюль станции «Гостиный двор».

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