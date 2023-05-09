Читатели «Фонтанки» показали толпы на «Адмиралтейской». Вход на станцию ограничен

За пятнадцать минут до начала салюта на станции «Адмиралтейская» в петербургском метро было по-праздничному многолюдно. После залпов пассажиропоток пришлось рассекать.
читатель «Фонтанки»
«Вход на станцию «Адмиралтейская» ограничен в связи с высоким пассажиропотоком», — предупредили в метрополитене немногим позже половины одиннадцатого часа вечера 9 мая.
Салют у стен Петропавловской крепости отгремел. Посмотреть на озарившие небо «Ассоли» и «Хризантемы» можно здесь.
С его началом на вход и выход закрыли вестибюль «Невский проспект — 2» на Канале Грибоедова. После вход для пассажиров ограничили на Михайловской улице и через вестибюль станции «Гостиный двор».