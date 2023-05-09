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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Перед салютом «Горьковскую» закрыли на вход

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    Наплыв гуляющих вынудил метрополитен временно ограничить работу вестибюля станции «Горьковская» 9 мая. За полчаса до салюта у Петропавловской крепости двери закрыли на вход.

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