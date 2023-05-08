Хотите как в Париже? Что придумала Европа в борьбе с засильем электросамокатов — и что можно позаимствовать

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Электросамокаты опять проехались по всем новостным лентам. На этот раз они привлекли внимание не только Следственного комитета, но и сенаторов, которые пока не предложили все взять и запретить, но уже начали обсуждать новые возможные ограничения. «Фонтанка» вспомнила об опыте Парижа, где жители на референдуме высказались за изгнание кикшерингов, и посмотрела — как в других городах мира решают самокатный вопрос.



На участившиеся происшествия обратил внимание сенатор Андрей Клишас. Он предложил запретить самокатчикам ездить где бы то ни было, кроме отведенных для этого мест. Среди них сенатор назвал парки, «где для этих устройств есть специально выделенные дорожки», или частные поселки с согласия собственников.



Предложение поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, но отметил, что и в парках нарушений немало — нужно ограничивать скорость, а чтобы определить безопасные значения, при которых самокатчик успеет среагировать и затормозить, нужна помощь ГИБДД. Соблюдение скоростного режима он предложил стимулировать введением ответственности для операторов сервисов аренды.



В телеграм-каналах дискуссия не утихла. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов прокомментировал публикации в СМИ на тему «электросамокаты — это реальность, с которой уже ничего не сделаешь». «Перефразируя ответ сенатора А.Клишаса: «А мы вместе всё равно попробуем. За нами правда, за нами жизнь и здоровье наших людей/детей, а за ними — их бесконечная алчность и бабки»», — припечатал он.

Бывший советник губернатора Петербурга, а ныне сенатор от Амурской области Артем Шейкин предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД пилотами электросамокатов в 10 раз. По его словам, сейчас штраф составляет 1500 рублей.

Другой вопрос, что, хотя статус электросамокатов с этого сезона урегулирован в ПДД, все задействованные ведомства еще только перестраиваются на новые рельсы. В Петербурге, например, первым делом планируют установить знаки запрета парковки в определенных зонах. То есть до первых штрафов дело еще не дошло.



Пока кто-то задается вопросом, неужели других проблем в стране не осталось, другие вспоминают, что тот же скорбный путь уже проходили европейские страны. Несмотря экологичность транспорта, самокаты наделали много шума в передовых, с точки зрение транспортной организации, городах. Настолько, что в ряде городов их запретили.

Париж

Самый свежий пример — Париж. В апреле 2023 года во французской столице провели референдум, на котором жители высказались за запрет сервисов аренды электросамокатов. При этом явка составила всего 7,4% от всех зарегистрированных избирателей, а само голосование носило консультативный характер. Окончательное решение остается за мэрией, и глава города Анн Идальго его озвучила. «Я буду руководствоваться мнением горожан, и с 1 сентября в Париже аренда электросамокатов будет прекращена», — цитировали ее СМИ.



31 августа у кикшеринговых компаний истекают действующие соглашения на использование городского имущества. При этом личные электросамокаты запрещены не будут.

Насколько это эффективное решение, покажет время. Как пишет местная пресса, оппозиция критикует мэра за перекладывание ответственности на парижан и неспособность провести эффективную политику в сфере мобильности.

Париж был первопроходцем в вопросе использования электросамокатов и также первым готовится принять настолько радикальные меры. Но такой тренд прослеживается во многих европейских городах, хотя и обусловлен несколько другими причинами.



Дело в том, что во многие города Европы электросамокаты пришли примерно 5 лет назад и поначалу, в 2019–2020 годах, тоже вызвали волну тотальных запретов. Потом местные власти задумались и решили дать бизнесу шанс, к тому же многим импонировала экологичность. Города ввели правила вождения, которые незначительно отличались от места к месту. Где-то разрешено было кататься с 16 лет, где-то с 18-ти, где-то нужны права, где-то не нужны, и далее в таком духе.



Если примерять на российские реалии, такая же волна возмущения прокатилась по городам летом 2021 года. В Петербурге работу кикшерингов резко остановил Следственный комитет, которому надоело безобразие с увеличившимся количеством аварий и травм. Тогда город договорился с бизнесом о правилах работы, контроль соблюдения которых — ответственность последнего. В 2023 году договоренности признали эффективными и решили продлить.



При этом, как отмечают урбанисты, европейские города, в частности, Париж, сталкиваются сейчас не только с проблемой травматизма, но и с большими сомнениями относительно целесообразности и экологичности данного вида транспорта. Например, в столице Франции поездки на самокатах (или как их называют там — электроскутерах) дублируют маршруты, уже обеспеченные транспортной инфраструктурой, и пользуются кикшерингом самокатами в основном туристы и обеспеченные местные жители, которым не жалко заплатить 5 евро за 10 минут. Экологичность — тоже спорно, потому что самокаты живут пару сезонов, нужно утилизировать старые аккумуляторы, а добыча лития, необходимого для этих компонентов, вредит окружающей среде. Лондон

В столице Великобритании с конца 2021 года запрещены частные электросамокаты из-за взрывов аккумуляторов. Их нельзя использовать на тротуарах и дорогах общего пользования, но можно на частной земле. В остальных случаях — только на кикшеринговых.



Для них нужны водительские права специальной категории. Нельзя ездить по тротуарам, только по дороге и велодорожкам. Скорость ограничения до 15,5 миль/ч (24,9км/ч), в некоторых зонах до 8 миль/ч (13 км/ч).

Стокгольм

В Стокгольме с 1 сентября 2022 года запрещено ездить на электросамокатах по тротуарам и парковать их на велосипедных и пешеходных дорожках. Парковка разрешена только в специально отведенных местах.

Как писал Bloomberg, летом 2021 года количество электросамокатов в шведской столице достигло рекордной 21 тысячи, и власти стали думать, как ограничить их кчисло. Тогда для каждого поставщика ввели лимит — не более 1500 самокатов. К июню 2022 года их количество снизилось до 9,2 тысяч.



Кельн

В Германии местные власти решили регулировать ситуацию сборами, объем которых варьируется от нескольких десятков до более чем сотни евро с одного самоката в год. Как писала «Российская газета», некоторые компании не выдержали дополнительной финансовой нагрузки и покинули рынок.



Рекорд по сборам поставил Кельн. Там с одного самоката собирают до 130 евро в год, при том что с арендных велосипедов берут всего 10 евро.

Симптоматично, что летом 2021 года, в центре Кельна на дней Рейна нашли более 500 электросамокатов.

Рим

В Риме электросамокаты тоже любят выкидывать в реку, а операторы кикшерингов их оттуда вылавливают. Самокатчики, в свою очередь, тоже хороши. Два американских туриста сбросили арендованный транспорт по Испанской лестнице и повредили хрукпкий мармор, восстановление которого оценили в 26 тыс. долларов. Виновников отыскали.

За этот и другие грехи досталось всем. С 1 января 2023 года власти города сократили количество лицензированных операторов аренды электросамокатов с семи до трех, а совокупный флот сократился с с 14 до 9 тысяч. Транспорт забрали на специально предназначенные для него пункты проката, а скорость ограничили до 20 км/ч и до 6 км/ч — в пешеходных зонах.



Санта-Моника

В американском городке Санта-Моника на западе округа Лос-Анджелес придумали другой способ борьбы с засильем самокатов. Там власти хотят перейти на контрактную модель, то есть выбирать сервисы с помощью конкурса. Они ожидают, что таким образом количество поставщиков услуг сократится с четырех до двух, а те будут нести полную ответственность за предоставление самокатов и последствия.

Другие города и способы

Помимо запрета на езду в определенных зонах, ограничения парковки и количества представляющих услуги операторов, некоторые города практикуют запреты на катание в ночное время. К ним, например, относятся Осло и Хельсинки.

На Тенерифе запретили ездить на любых электроскутерах по тротуарам и пешеходным зонам под угрозой огромного штрафа. Если поймали не спешившимся — придется отдать от 1500 до 3000 евро.



Полный запрет движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) вводят университеты на территории своих студенческих городков. Так, например, поступили Бостонский колледж и Университет Фолдхэма в Нью-Йорке.

Часть вышеперечисленных ограничений уже давно действует в Петербурге на основе соглашения сервисов аренды электросамокатов и комитета по транспорту. Документ предусматривает и ограничения скорости, и запрет движения в определенных зонах, в том числе на Невском проспекте, Заячьем острове, в Летнем саду и Севкабель порту, там же будет запрещена парковка. Личных самокатов при этом соглашение не касается.

Количество арендных самокатов в Петербурге этим летом превысило 30 тысяч единиц. Регулировать их количество город в теории может только с помощью ограничения числа парковок.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

