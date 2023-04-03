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    В Париже запретят аренду электросамокатов. Их судьбу решали горожане

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    Улицы Парижа с 1 сентября освободят от арендных электросамокатов. Жители столицы Франции проголосовали за запрет такого вида транспорта.

    Власти Парижа в воскресенье, 2 апреля, провели голосование среди горожан: «за» они или «против» свободной аренды электросамокатов. Для этого по всему городу открыли 203 участка для голосования. Участие в нем приняли 103 084 парижанина, и 89,03% из них высказались за запрет арендных электросамокатов в городе, сообщается 3 апреля на официальном сайте Парижа. При этом всего в Париже правом голоса обладают 1,6 миллиона человек.

    «В этот вечер парижане в подавляющем большинстве высказались против самокатов самообслуживания. Их предельно ясное послание теперь станет нашей дорожной картой. Мы с моей командой исполним их решение, как я и обещала», — заявила мэр Парижа Анн Идальго после объявления результатов. По ее словам, срок действия соглашения на использование государственного имущества с операторами аренды электросамокатов истекает 31 августа 2023 года.

    Причиной вынесения этого вопроса на общественное голосование стало большое количество происшествий с арендными электросамокатами. В 2022 году в авариях с ними в Париже погибли три человека, еще 459 человек получили травмы, пишет The Guardian. Жители города нередко жаловались, что пользователи электросамокатов нарушают ПДД.

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