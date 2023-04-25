Москве и не снилось. Сколько в Петербурге электросамокатов и будут ли ограничивать их «размножение»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Два года назад, когда кикшеринг только набирал обороты, на улицах Петербурга было около 12,5 тысячи электросамокатов. На данный момент их количество выросло более чем в 2,5 раза, а стартапы превратились в компании с многомиллиардной выручкой. Чиновники говорят — ограничивать популяцию самокатов не в их власти.



Сколько-сколько? Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, совокупный флот кикшерингов в Петербурге сейчас составляет около 30 тысяч самокатов. Если быть точнее — в районе 32 тысяч. Год назад их было в полтора раза меньше — около 21 тысячи. А летом 2021 года зампред комитета Дмитрий Ваньчков говорил о 12,5 тысячи самокатов.



Кто ушел Вот только игроков на рынке заметно поубавилось. Если два года назад в городе работали восемь кикшеринговых сервисов, в этом году сезон пока начали только четыре.

Уже прошлым летом были недоступны для загрузки приложение ScooBee и сайт Red Wheels, ушел белорусский проект Eleven. Где-то на окраине можно было встретить единичные самокаты Mangoo. Сейчас у него в приложении тишина, недоступен даже телефон технической поддержки. Появился и быстро исчез сервис «По Пути».



«Молния» Долгое время на рынке успешно работал петербургский проект Molnia, но, как сообщили в его соцсетях 6 апреля , сейчас работа сервиса «на паузе». «Скорее всего, в новом самокатном сезоне мы с вами не увидимся», — предупредили в компании.

Molnia основал предприниматель из Петербурга Андрей Синьковский. Созданное им в начале 2021 года ООО «Молния-К» (до этого сервис принадлежал ИП) за год работы принесло 20,8 млн рублей выручки и 1,2 млн рублей чистой прибыли. Краткосрочная задолженность компании (менее года) вдвое превысила годовую выручку и в 40 раз — чистую прибыль. Более свежей отчетности — о результатах основной работы за 2022 год — в ЕГРЮЛ пока нет.



В начале 2022 года компания получила крупный иск от российской «дочки» разработчика программного обеспечения DataArt на 15 млн рублей. Она делала софт для самокатного сервиса. Спор уладили мировым соглашением. Стороны решили, что выполнили свои обязательства друг перед другом и претензий не имеют.

А в марте этого года компания «Барс-2» подала к «Молнии» иск на 450 тысяч рублей и еще на 166 тысяч — лично к Синьковскому из-за аренды помещений и использования дорожного покрытия. Заявления рассматриваются. Но одних этих исков мало, чтобы сделать вывод о состоянии компании. «Фонтанка» обратилась к Андрею Синьковскому за комментарием.



Busy Fly Интересно, что сервис с куда менее крупным флотом, Busy Fly, продолжает работу в этом году. Это белорусский бренд, который работает по франшизе. В регионах России у него множество партнеров — организаций и индивидуальных предпринимателей. В длинном списке — только один из Петербурга. Вероятно, он и управляет сервисом в городе. Но в центре его оранжево-фиолетовые самокаты вы, скорее всего, не увидите. Они сосредоточены в Ломоносове и Кронштадте.

Это логично: чем дальше от центра, тем ниже конкуренция и больше места, где можно развернуться. Однако и другие игроки активно осваивают периферию.



Большая тройка Сейчас в городе работают три крупнейших сервиса — Whoosh, Urent и запустившийся в Петербурге в прошлом году «Яндекс». В центре управления парковками «Фонтанке» дали примерную разбивку, сколько самокатов приходится на каждый: у Whoosh — около 14 000 самокатов, у «Яндекс Go» — 9 000 , у Urent — 8 500 , у BusyFly — 200.

И это еще не все успели выставить свой транспорт полностью. Так, например, Urent планирует довести число самокатов до 10 тысяч, Whoosh — до 15, плюс он вывез 1,5 тысячи электровелосипедов.



Таким образом, флот Whoosh за год вырастет с 9 до 15 тысяч самокатов в натуральном выражении и на 67 % . Urent — с 9 (Петербург + Ленобласть) до 10 тысяч, или на 11 % . Отсюда следует, что на долю «Яндекса» приходится около 3 тысяч самокатов. То есть в его случае речь может идти о росте в разы. Подтвердить эти расчеты в самой компании не удалось: в «Яндексе» «Фонтанке» сообщили, что не раскрывают количество своих самокатов.



Что касается денег, Whoosh пока не опубликовал финансовые показатели за прошлый год, но операционные растут. Количество поездок увеличилось в 2,1 раза, число зарегистрированных пользователей — в 2 раза. С помощью привлеченных через IPO средств компания в 2023 году планирует увеличить парк в России и СНГ на 55 % , до 127 тысяч самокатов.

У «Яндекса» самокаты включены в райдтех-направление бизнеса, куда также входят такси и каршеринг. Общая выручка сегмента в 2022 году выросла на 43 % , до 121,9 млрд. Отмечается, что он прибылен с 2018 года.



Головная компания Urent «Юрентбайк.ру» пока не отчиталась за 2022 год, но ее дочернее ООО «Шеринговые технологии» получило выручку на уровне 2 млрд рублей и чистую прибыль в 37,5 миллиона.

Может быть, хватит? На вопрос о том, а есть ли еще куда расти, представители кикшерингового рынка обычно говорят, что в сравнении с европейскими городами количество самокатов на 1000 жителей в России в 3–4 раза меньше.

Однако Петербург по этому показателю уже превосходит Москву, где вообще-то самих самокатов вдвое больше. Власти столицы заявляли, что в 2023 году планируют увеличить их количество с 40 до 60 тысяч. Получается, что если раньше в Москве был один самокат на 325 человек, то теперь — один на 218 человек. В Петербурге же в прошлом году на один самокат приходилось 267 человек, а в этом, с учетом того, что население города сократилось на 9,4 тысячи, — 174 человека на самокат.



В комтрансе сообщили, что не уполномочены ограничивать количество самокатов и регулировать этот рынок. «В части организации дорожного движения ограничения предусмотрены по скорости и локациям, где запрещено движение и парковка», — добавили там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Грезы о велодорожке и ночных катаниях. Чиновники зарубили робкую попытку самокатчиков вернуться на Невский Теоретически их можно ограничить с точки зрения количества парковок, но все земельные вопросы — в ведении комитета имущественных отношений. Пока, судя по всему, власть идет не по пути ограничения, а по пути вразумления. Например, глава СК по Петербургу Олег Бобков провел 24 апреля встречу с кикшерингами, на которой обсуждались участившиеся случаи травмирования с участием самокатчиков, а также доступ к ним со стороны несовершеннолетних.



«По грубым оценкам, за прошлый сезон пользователи операторов кикшерингов совершили порядка 18 млн поездок в Петербурге и 103,5 миллиона — по стране. Если мы говорим про всю Россию, то эта цифра по сравнению с 2021 годом увеличилась вдвое. Я думаю, что сопоставимая динамика и в Петербурге. Мы наблюдаем двукратный рост популярности кикшеринг-поездок, — говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. — Я думаю, что коэффициент в 1,5–2 мы увидим в том числе и по сезону 2023 года».



По ее словам, вместе с популярностью средств индивидуальной мобильности растет и емкость рынка, этот показатель не является константой. С каждым годом он растет за счет непрерывного строительства новых жилых районов. В них зачастую беда с транспортной доступностью, не сразу запускаются автобусные или троллейбусные маршруты, общественный транспорт застревает в пробках и «бутылочных горлышках», а на строительство метро уходят годы.

Но если «периферийная» емкость, условно говоря, бесконечна, емкость центра города ограничена и рано или поздно себя исчерпает. По мнению эксперта, Петербург еще далек от этого момента.

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Парижане поспорили бы с этим тезисом. Хотя жители французской столицы высказались за запрет именно арендных электросамокатов. Личные никто не запрещал.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

