    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.62eur89.46

    Вам не показалось. Самокатов на улицах Петербурга стало в полтора раза больше

    2734
    16 комментариев

    Если вам кажется, что на улицах Петербурга стало больше желтых и фиолетовых электросамокатов, вам не кажется. Как сообщили «Фонтанке» 21 апреля в комитете по транспорту, общий флот кикшерингов за последний год вырос с 21 тысячи примерно до 30 тысяч единиц. То есть почти в 1,5 раза.

    Количество электросамокатов растет из сезона в сезон. Летом 2021 года, когда на петербургском рынке присутствовали восемь кикшеринговых компаний, их совокупный флот оценивали в 12,5 единиц. В 2022 году, вероятно, их количество выросло до 21 тысячи, то есть в 1,7 раза.

    При этом игроков на рынке стало заметно меньше. Сейчас, по данным комитета, в городе можно встретить электротранспорт четырех компаний — Whoosh, Urent, «Яндекс» и Busyfly.

    Ранее петербуржцы удивились количеству электросамокатов, расставленных кикшерингами в 3–4 ряда у станции метро «Улица Дыбенко». В Whoosh пояснили, что парковка в районе этой станции — одна из самых востребованных пользователями в городе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close