Вам не показалось. Самокатов на улицах Петербурга стало в полтора раза больше

Если вам кажется, что на улицах Петербурга стало больше желтых и фиолетовых электросамокатов, вам не кажется. Как сообщили «Фонтанке» 21 апреля в комитете по транспорту, общий флот кикшерингов за последний год вырос с 21 тысячи примерно до 30 тысяч единиц. То есть почти в 1,5 раза.



Количество электросамокатов растет из сезона в сезон. Летом 2021 года, когда на петербургском рынке присутствовали восемь кикшеринговых компаний, их совокупный флот оценивали в 12,5 единиц. В 2022 году, вероятно, их количество выросло до 21 тысячи, то есть в 1,7 раза.

