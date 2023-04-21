Вам не показалось. Самокатов на улицах Петербурга стало в полтора раза больше

Если вам кажется, что на улицах Петербурга стало больше желтых и фиолетовых электросамокатов, вам не кажется. Как сообщили «Фонтанке» 21 апреля в комитете по транспорту, общий флот кикшерингов за последний год вырос с 21 тысячи примерно до 30 тысяч единиц. То есть почти в 1,5 раза.
Количество электросамокатов растет из сезона в сезон. Летом 2021 года, когда на петербургском рынке присутствовали восемь кикшеринговых компаний, их совокупный флот оценивали в 12,5 единиц. В 2022 году, вероятно, их количество выросло до 21 тысячи, то есть в 1,7 раза.
При этом игроков на рынке стало заметно меньше. Сейчас, по данным комитета, в городе можно встретить электротранспорт четырех компаний — Whoosh, Urent, «Яндекс» и Busyfly.
Ранее петербуржцы удивились количеству электросамокатов, расставленных кикшерингами в 3–4 ряда у станции метро «Улица Дыбенко». В Whoosh пояснили, что парковка в районе этой станции — одна из самых востребованных пользователями в городе.