Петербуржцев испугало скопление самокатов на «Улице Дыбенко». «Фонтанка» узнала, зачем их там так много

На выходе из станции метро «Улица Дыбенко» вечером 19 апреля петербуржцев ждут выстроенные в 3–4 ряда электросамокаты и электровелосипеды. По ощущениям, их там собралось около сотни. Это не случайно.
Скопление электротранспорта заметила петербурженка Мария. «Какое-то сумасшедшее количество самокатов и велосипедов на Дыбенко. Никогда такого не видела», — отметила она в соцсетях.
«Фонтанка» спросила у кикшерингов, не связано ли это с сегодняшним утренним коллапсом на станции «Девяткино». Вход в метро закрыли из-за падения человека под поезд, и у вестибюля собралась огромная толпа из желающих уехать на работу горожан. Ждать в связи с этим появления такого же количества электротранспорта на других конечных станциях метро не стоит — на «Дыбенко» особый случай.
В пресс-службе Whoosh пояснили, что количество самокатов на каждой парковке определяется спросом в том или ином районе.
«Парковка у метро «Улица Дыбенко» является одной из самых востребованных в городе. В силу особенности застройки района самокаты Whoosh являются одним из наиболее удобных и быстрых способов добраться от метро до жилых комплексов и торгового центра», — сообщили в компании.