Петербуржцев испугало скопление самокатов на «Улице Дыбенко». «Фонтанка» узнала, зачем их там так много

На выходе из станции метро «Улица Дыбенко» вечером 19 апреля петербуржцев ждут выстроенные в 3–4 ряда электросамокаты и электровелосипеды. По ощущениям, их там собралось около сотни. Это не случайно.



Скопление электротранспорта заметила петербурженка Мария. «Какое-то сумасшедшее количество самокатов и велосипедов на Дыбенко. Никогда такого не видела», — отметила она в соцсетях.

