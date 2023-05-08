    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    774мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.82eur84.91

    В деле предполагаемого педофила из Волхова, просившего детей доминировать, появилось еще пять жертв

    1449
    обсудить

    Дело задержанного в сентябре жителя Волхова, которого подозревают в недетских играх со школьницами, продолжают расследовать. Установлены еще пять потерпевших, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 мая.

    Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Ленобласти возбудил три дела о насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что в августе подозреваемый вместе с молодой знакомой привел в лес возле СНТ «Красногорские покосы» еще пятерых детей: 12, 14 и 15 лет, а также двух 13-летних.

    Как рассказывал сам фигурант, он просил школьников доминировать над ним, давать пощечины и засовывать в него секс-игрушки. По предварительным данным, заманивала детей в лес его на тот момент 18-летняя подельница, получая за это деньги, а детям доставались чипсы. Было известно о двух потерпевших — девочках 10 и 12 лет.

    Сообщалось, что 31-летний фигурант работает инспектором труда на одном из портовых предприятий Усть-Луги. Он остается под арестом, а его знакомой меру пресечения смягчили до домашнего.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close