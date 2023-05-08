В деле предполагаемого педофила из Волхова, просившего детей доминировать, появилось еще пять жертв

Дело задержанного в сентябре жителя Волхова, которого подозревают в недетских играх со школьницами, продолжают расследовать. Установлены еще пять потерпевших, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 мая.
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Ленобласти возбудил три дела о насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что в августе подозреваемый вместе с молодой знакомой привел в лес возле СНТ «Красногорские покосы» еще пятерых детей: 12, 14 и 15 лет, а также двух 13-летних.
Как рассказывал сам фигурант, он просил школьников доминировать над ним, давать пощечины и засовывать в него секс-игрушки. По предварительным данным, заманивала детей в лес его на тот момент 18-летняя подельница, получая за это деньги, а детям доставались чипсы. Было известно о двух потерпевших — девочках 10 и 12 лет.
Сообщалось, что 31-летний фигурант работает инспектором труда на одном из портовых предприятий Усть-Луги. Он остается под арестом, а его знакомой меру пресечения смягчили до домашнего.