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    Презервативы и кружевное белье. Задержанный в порту Усть-Луга рассказал, как «играл» с детьми

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    ГУ МВД по СПб и ЛО

    Задержанный в порту Усть-Луга по подозрению в сексуальном насилии над подростками рассказал, какими были правила его «игр». По словам мужчины, он «не заставлял, они сами делали».

    Кружевное бельё, недетские игрушки и презервативы нашли в сумке жителя Ленобласти, который вместе со своей юной напарницей якобы завлекал детей в заброшенный домик в лесу. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Полицейским он рассказал, что раздевался догола и просил школьников «доминировать над ним» — они давали ему пощёчины и требовали выполнять команды. Малолетним девочкам «дядя Леша» предлагал засовывать в него разные предметы, а те будто бы «сами делали».

    Силовики задержали и вероятную подельницу мужчины — девушка поделилась, что он поручал ей искать и приглашать ребят, которые могли бы «бить его» и использовать на нём игрушки для взрослых.

    Как выяснилось, это было для его напарницы чем-то вроде подработки — он награждал её небольшими суммами денег. Тогда как несовершеннолетних гостей он подкупал чипсами.

    «Фонтанка» писала, что накануне вечером в порту Усть-Луга задержали 31-летнего сотрудника строительно-монтажной фирмы, подозреваемого в сексуальном насилии над подростками. По версии следствия, мужчина получал удовольствие от боли и унижения и через свою 18-летнюю знакомую зазывал в лес в Ломоносовском районе Ленобласти ребят. Там он якобы объяснял, как ему нравится, а дети использовали его как сексуального раба. На данный момент в деле два потерпевших — девочки 10 и 12 лет, но не исключено, что жертв гораздо больше.

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