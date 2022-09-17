Презервативы и кружевное белье. Задержанный в порту Усть-Луга рассказал, как «играл» с детьми

ГУ МВД по СПб и ЛО

Задержанный в порту Усть-Луга по подозрению в сексуальном насилии над подростками рассказал, какими были правила его «игр». По словам мужчины, он «не заставлял, они сами делали».

Кружевное бельё, недетские игрушки и презервативы нашли в сумке жителя Ленобласти, который вместе со своей юной напарницей якобы завлекал детей в заброшенный домик в лесу. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Полицейским он рассказал, что раздевался догола и просил школьников «доминировать над ним» — они давали ему пощёчины и требовали выполнять команды. Малолетним девочкам «дядя Леша» предлагал засовывать в него разные предметы, а те будто бы «сами делали».

Силовики задержали и вероятную подельницу мужчины — девушка поделилась, что он поручал ей искать и приглашать ребят, которые могли бы «бить его» и использовать на нём игрушки для взрослых.

Как выяснилось, это было для его напарницы чем-то вроде подработки — он награждал её небольшими суммами денег. Тогда как несовершеннолетних гостей он подкупал чипсами.

