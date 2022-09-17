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    В порту Усть-Луга задержали подозреваемого в сексуальном насилии над подростками. Он вовлекал детей во время каникул в БДСМ-игры

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    Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали 31-летнего сотрудника строительно-монтажной фирмы. Он якобы покупал доверие детей и привлекал их в свои БДСМ-игры.

    Следственный комитет по Ломоносовскому району Ленобласти возбудил 16 сентября уголовное дело по нововведенному пункту 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) после того, как стало известно о «взрослых» играх подростков, приехавших отдыхать в одно из районных садоводств.

    По версии следствия, мужчина, который получал удовольствие от боли и унижения, через свою 18-летнюю знакомую, местную жительницу, в августе этого года зазывал в лес подростков в возрасте от 9 до 18 лет, как мальчиков, так и девочек. Там, по предварительной информации, он объяснял, как ему нравится, и дети использовали его как сексуального раба. Все это снималось на видео.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, на данный момент в деле два потерпевших — 11 и 12 лет, но в СК не исключают, что жертв будет намного больше.

    Подозреваемого задержали накануне около семи вечера в порту Усть-Луга. А чуть позже была задержана и его предполагаемая подельница в садоводстве, рядом с которым все и происходило. Не исключено, что она была его первой жертвой. По инкриминируемой фигуранту статье ему может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.

    Всем подросткам теперь потребуется долгая психологическая помощь.

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