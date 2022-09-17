В порту Усть-Луга задержали подозреваемого в сексуальном насилии над подростками. Он вовлекал детей во время каникул в БДСМ-игры

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали 31-летнего сотрудника строительно-монтажной фирмы. Он якобы покупал доверие детей и привлекал их в свои БДСМ-игры.

Следственный комитет по Ломоносовскому району Ленобласти возбудил 16 сентября уголовное дело по нововведенному пункту 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) после того, как стало известно о «взрослых» играх подростков, приехавших отдыхать в одно из районных садоводств.



По версии следствия, мужчина, который получал удовольствие от боли и унижения, через свою 18-летнюю знакомую, местную жительницу, в августе этого года зазывал в лес подростков в возрасте от 9 до 18 лет, как мальчиков, так и девочек. Там, по предварительной информации, он объяснял, как ему нравится, и дети использовали его как сексуального раба. Все это снималось на видео.



Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, на данный момент в деле два потерпевших — 11 и 12 лет, но в СК не исключают, что жертв будет намного больше.

