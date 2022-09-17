Прямо под деревом. Предполагаемый педофил из Ленобласти показал, где просил детей засовывать в него секс-игрушки

Следователи из Ленобласти прогулялись в то место, где, вероятно, устраивал недетские игры со школьницами житель Волхова. Задержанный в наручниках показывал все сам. Видео публикует 17 сентября пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, злоумышленник вместе с 18-летней знакомой водили несовершеннолетних в лесной массив около СНТ «Красногорские покосы» Лебяженского городского поселения, где привлекали их «совершать в отношении мужчины противоправные действия сексуального характера».

Мужчина рассказывал полиции, что просил детей «доминировать» над ним, давать пощечины и засовывать в него разные «сексуальные игрушки». Его подруга поведала, что это она заманивала школьниц, за что получала деньги. Детей же «награждали» чипсами. На данный момент известно о двух потерпевших: девочки 10 и 12 лет, которые приехали в деревню на лето. Не исключено, что жертв больше.



О личности предполагаемого педофила известно, что он 31-летний житель Волхова, работающий скромным инспектором охраны труда на одном из портовых предприятий Усть-Луги.

