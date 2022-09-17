    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    744мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.03eur59.87
    Неприятности в ФинляндииКуда пойти на выходныхУмер МасленниковОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Прямо под деревом. Предполагаемый педофил из Ленобласти показал, где просил детей засовывать в него секс-игрушки

    3663
    2 комментария

    Следователи из Ленобласти прогулялись в то место, где, вероятно, устраивал недетские игры со школьницами житель Волхова. Задержанный в наручниках показывал все сам. Видео публикует 17 сентября пресс-служба ведомства.

    Следственный комитет Ленобласти

    По предварительным данным, злоумышленник вместе с 18-летней знакомой водили несовершеннолетних в лесной массив около СНТ «Красногорские покосы» Лебяженского городского поселения, где привлекали их «совершать в отношении мужчины противоправные действия сексуального характера».

    Мужчина рассказывал полиции, что просил детей «доминировать» над ним, давать пощечины и засовывать в него разные «сексуальные игрушки». Его подруга поведала, что это она заманивала школьниц, за что получала деньги. Детей же «награждали» чипсами. На данный момент известно о двух потерпевших: девочки 10 и 12 лет, которые приехали в деревню на лето. Не исключено, что жертв больше.

    О личности предполагаемого педофила известно, что он 31-летний житель Волхова, работающий скромным инспектором охраны труда на одном из портовых предприятий Усть-Луги.

    Оба задержаны, свою вину в ходе допроса признали. Следователи ходатайствуют о заключении их под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close