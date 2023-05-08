Ешь, чтобы не пить: врачи назвали 8 продуктов, которые снижают тягу к алкоголю

Если вы не путаете еду с закуской — вы уже на верном пути Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Некоторая еда просто обречена стать закуской. С ней даже самый стойкий трезвенник рискует сдаться и пропустить бокал пива или вина, а то и чего покрепче. Не исключено, что некоторые успешно вольются в такой образ жизни и станут профессионалами алкогольной арены, которым уже не нужны ни повод, ни закуска. В то же время, как выяснилось, существуют продукты, способные снизить тягу к алкоголю. Лекарством их, конечно, не назовешь, а избавляться от зависимости лучше всего по советам врачей и под их контролем. Но от того, что вы проверите это меню на себе, когда в следующий раз захочется выпить, хуже точно не будет.



Врачи не перестают повторять, что безопасной дозы алкоголя не бывает, и представляют бесконечный список заболеваний, с которыми крепкие выпивохи могут познакомиться на собственном примере. Но раз уж мы заговорили о дуэте еды и алкоголя, не лишним будет разобрать, как он влияет на вес. А влияет он на него самым прямым образом. Даже не в самых больших количествах.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова вспомнила случай, как одна из ее пациенток, молодая женщина, за 9 месяцев сбросила 16 килограмм, 13 из которых были жировой тканью. Всё шло отлично, пока у пациентки не случился жесточайший стресс. Чтобы немного расслабиться, она добавила к ужину свой любимый антидепрессант — бокал вина с сыром.



— Сначала по субботам, затем и по пятницам, а потом вино стало появляться почти каждый вечер, — рассказывает Зухра Павлова. — А с ним всегда что-то вкусненькое. Жирные сыры и прочие закуски, которые дают не только сиюминутное удовлетворение, но и море калорий. Алкоголь, как известно, стимулирует аппетит, и человек съедает значительно больше. На приеме увидели, что всё, что с таким трудом сбрасывалось, вернулось обратно. За считаные месяцы.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



При этом лучшим способом избавиться от зависимости врач называет физическую активность. Одно из доказательств этому — исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Addictive Behaviors. В нем ученые рассказали про свой опыт, в котором участвовали 60 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Их попросили рассказать о своих любимых напитках и алкогольных привычках и показали видео о приготовлении коктейлей. Потом участников разделили на две группы. Первые выполняли несложные физические упражнения (пять минут приседаний, отжиманий и прыжков), вторые занимались незамысловатым творчеством (раскрашивали картинки), а третьи ничего не делали — просто молча сидели. После этого ученые опросили респондентов еще раз.



Выяснилось, что лучше остальных сработали простые упражнения — эти студенты заметно меньше интересовались алкоголем, чем остальные. А у «художников» просто улучшилось настроение. У «бездельников», как и ожидалось, не изменилось ничего. В общем, из этого исследования мы можем сделать простой вывод: хочешь выпить — поприседай. Но мы здесь собрались вовсе не для этого. Так что осматриваем свой холодильник и шкафы с продуктами и выясняем, какая еда нам пригодится, чтобы сбить тягу к алкоголю.

Чай Абы какой чай тягу к спиртному не снимет — в этом случае помогут лекарственные чаи: с настоем валерианы, пустырника, мелиссы, зверобоя и других «успокоительных». Кстати, экстракт зверобоя для борьбы с легкими формами депрессивных расстройств начали применять давно. А его эффективность проверили во время клинических исследований. Поили крыс-алкоголиков настоем зверобоя, и те стали пить меньше алкоголя, чем до эксперимента. Даже если им давали неограниченный доступ к бару.



Кроме того, оказалось, что ежедневный прием небольшого количества экстракта на протяжении 15 дней позволяет снизить тягу к алкоголю, а также его можно применять для профилактики, чтобы не запить снова. Правда, на людях такой эксперимент еще не проводили, так что пока это хорошие новости разве что для пьющих крыс. Кроме того, у зверобоя есть масса побочных эффектов: например, он снижает действенность многих лекарств (в том числе противозачаточных), вызывает чувствительность кожи к ультрафиолету, может повышать тревожность, вызывать диарею и даже снижать содержание сахара в крови. Посоветуйтесь с врачом перед приемом.

А токсикологи и вовсе считают, что чаи с травами от алкоголизма — не больше чем плацебо.

— Они могут помочь, если человек верит в их действенность, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — То же самое касается и монастырского чая от алкоголизма. На разных сайтах предлагают чай с разным составом. Обычно в него входят растительные антидепрессанты. Они могут частично облегчить состояние, но в качестве основного лекарства от алкоголизма не подходят.

Станислав Радченко — токсиколог, врач-терапевт, врач-кибернетик, кандидат медицинских наук.

— Конечно, это ни в коем случае не заменит лекарственных препаратов, — подтверждает нарколог Евгений Рысин. — Но в разумных количествах их употребление способствует нормализации эмоционального состояния и снижению влечения к алкоголю.

Евгений Рысин — врач-психиатр, нарколог.



Бананы — Известно, что диета, состоящая из 60 или более процентов сырых овощей и фруктов, помогает избавиться от тяги к алкоголю, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Бананы содержат аминокислоту триптофан, а также витамины А, В6 и С, клетчатку, калий, фосфор, железо и углеводы. Когда триптофан усваивается организмом, он превращается в «гормон счастья» серотонин. Кроме того, серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность, что также уменьшает тягу к алкоголю.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Курица, индейка, красная рыба Все перечисленные продукты богаты белком, а у врачей есть гипотеза, что именно дефицит белка в рационе может провоцировать тягу к алкоголю (а также к сладкому и соленому).

— Для производства нейромедиаторных рецепторов, воздействующих на мозг (таких как дофамин и серотонин), требуется белок, и его недостаток может влиять на выработку гормонов и, соответственно, сказываться на состоянии мозга и тяге к алкоголю, — говорит Ирина Бородина.



Евгений Рысин добавляет, что страдающая от алкоголя печень не способна вырабатывать достаточное для организма количество белка. И для пациентов в «остром периоде» отказа от употребления спиртного у наркологов есть суточный норматив по питанию — в среднем 120 граммов белка в сутки. Для тех, кто в ремиссии — 1 грамм белка на килограмм массы тела.



— До определенного момента жировая инфильтрация печени может претерпеть полное обратное развитие, — говорит нарколог. — От четырех до шести месяцев соответствующего лечения и диеты — и можно ожидать неплохого результата.

Рис, горох, хлеб По словам врачей, тягу к спиртному провоцирует голод. Поэтому тем, кто хочет воздержаться от злоупотребления, достаточно просто быть сытыми. А рис, горох и хлеб — источники сложных углеводов, которые дают быстрое насыщение и хорошо восполняют запасы энергии. Таких запасов хватает надолго, и желание выпить приходит с опозданием.



— Также в этих продуктах содержатся витамины группы В, которые помогают бороться с плохим настроением и апатией, стимулируют и наполняют энергией, а уставший человек чаще берется за спиртное, — говорит Ирина Бородина.

Иногда достаточно сменить зависимость Также специалисты отмечают, что избавиться от тяги к алкоголю часто помогает смена зависимости. Достаточно вместо условной бутылки пива взять банан, налить себе чашку кофе или позволить себе немного шоколада. Выбрать «заменитель» алкоголя можно по своему усмотрению — к чему душа больше лежит. Главное, чтобы это не была, например, вяленая вобла, которую сложно представить на столе без кружки пива.