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    «Он на бок повернулся и всё...» В Петербурге умер мальчик после отказа в госпитализации

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    Десятилетний мальчик скончался в Колпино после нескольких визитов скорой. У ребенка были проблемы с пищеварением.

    Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Ирина 7 мая, ее десятилетнему сыну стало плохо вечером двумя днями ранее. У ребенка сильно заболел живот, была рвота. У Ирины еще четверо детей, в этот день все ели рыбу. Плохо себя почувствовал только один мальчик, у него диагностирована эпилепсия, в связи с чем есть проблемы с ЖКТ.

    Петербурженка вызвала скорую. Врачи посоветовали дать ребенку активированный уголь, половинку обезболивающего, а с утра отварить курицу и напоить бульоном. Ирина последовала совету. Сын с утра 6 мая попил бульона и поел курицы, но встать с кровати сил у него не было. К трем часам дня состояние ухудшилось. Мама снова вызвала скорую. На этот раз врачи посоветовали воспользоваться клизмой и вазелином. О необходимости госпитализации, по словам Ирины, речи не шло.

    «Медсестра дает мне бумажку — подпишите, тут же врач со мной разговаривает. Вы меня тоже поймите, я на эмоциях. Я даже не прочитала. Я подпись ставлю, а она говорит — это отказ от госпитализации. Я ошибку сделала, что подписала, — рассказала мама мальчика. — У меня помимо сына еще четверо детей, и мы старались не мешать ему, дали поспать. Он на бок повернулся и всё... Потом я хожу, готовлю. Сестра своими делами занимается. И тут ее дернуло, надо подойти, может, он попить хочет. А мы трогаем, он холодный и пульс не прослушивается. Сердцебиения тоже нет».

    В третий раз домой к Ирине приехала уже реанимационная бригада. Скорая добралась быстро, но вернуть мальчика к жизни не удалось.

    «Фонтанка» отправила запрос в администрацию Колпинского района, в подчинении которой находится скорая помощь.

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