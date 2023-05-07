Десятилетний мальчик скончался в Колпино после нескольких визитов скорой. У ребенка были проблемы с пищеварением.



Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Ирина 7 мая, ее десятилетнему сыну стало плохо вечером двумя днями ранее. У ребенка сильно заболел живот, была рвота. У Ирины еще четверо детей, в этот день все ели рыбу. Плохо себя почувствовал только один мальчик, у него диагностирована эпилепсия, в связи с чем есть проблемы с ЖКТ.



Петербурженка вызвала скорую. Врачи посоветовали дать ребенку активированный уголь, половинку обезболивающего, а с утра отварить курицу и напоить бульоном. Ирина последовала совету. Сын с утра 6 мая попил бульона и поел курицы, но встать с кровати сил у него не было. К трем часам дня состояние ухудшилось. Мама снова вызвала скорую. На этот раз врачи посоветовали воспользоваться клизмой и вазелином. О необходимости госпитализации, по словам Ирины, речи не шло.

