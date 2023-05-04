Подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани арестованы. Двоим стыдно, третий негодует

Суд изолировал от общества фигурантов дела о корыстном убийстве мужчины и девушки, пропавших на автодороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Рецидивист Кеворкьян отрицает вину. Его товарищи рассказывают, как делили доставшиеся им «копейки». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, 4 мая арестованы Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян. Под стражу их заключили до 30 июня. Обвинение им пока не предъявлено, но каждый успел высказаться.

официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

Кеворкьяну обстановка СИЗО должна быть хорошо знакома. В 2016 году его приговорили к 18 годам за разбой на дорогах и бандитизм, но в колонии долго, судя по всему, не продержали. Накануне в суде он заявлял, что не понимает, что совершил. Его вины нет, допрос вымотал. «Нарушен мой сон, мое питание», — цитируют фигуранта 93.RU.

Татосян спит, но сны, похоже, не из приятных. Перед заседанием он успел ответить на вопросы журналистов и рассказать, что убитая Татьяна ему снится, но Кирилла не трогал.

«Сожалею, что так получилось, я раскаиваюсь… Неправильно всё сделал. [Надо было] отпустить», — приводит издание слова фигуранта.



Из похищенных у убитых денег ему, с его слов, досталось «можно сказать ничего» — 30 тысяч рублей. Деньги отвез домой и вернул долги. Двойников заявил, что получил 20 тысяч и потратил на вещи. Он утверждает, что раньше не убивал ни людей, ни животных: «Даже курицу было жалко». «Боялся человека одного», — со слезами объяснил подозреваемый, заверив, что «стыдно» и «не хотел». В ночь на 29 апреля 37-летний аниматор и его 19-летняя коллега перестали выходить на связь. Они возвращались домой с мероприятия. Родным успели рассказать о сломавшейся на трассе машине и двух мужчинах, готовых помочь. Пропавших искали несколько дней, 3 мая в СК сообщили о задержании подозреваемых.