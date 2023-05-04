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    Подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани арестованы. Двоим стыдно, третий негодует

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    Суд изолировал от общества фигурантов дела о корыстном убийстве мужчины и девушки, пропавших на автодороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Рецидивист Кеворкьян отрицает вину. Его товарищи рассказывают, как делили доставшиеся им «копейки».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, 4 мая арестованы Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян. Под стражу их заключили до 30 июня. Обвинение им пока не предъявлено, но каждый успел высказаться.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Кеворкьяну обстановка СИЗО должна быть хорошо знакома. В 2016 году его приговорили к 18 годам за разбой на дорогах и бандитизм, но в колонии долго, судя по всему, не продержали.

    Накануне в суде он заявлял, что не понимает, что совершил. Его вины нет, допрос вымотал. «Нарушен мой сон, мое питание», — цитируют фигуранта 93.RU.

    Татосян спит, но сны, похоже, не из приятных. Перед заседанием он успел ответить на вопросы журналистов и рассказать, что убитая Татьяна ему снится, но Кирилла не трогал.

    «Сожалею, что так получилось, я раскаиваюсь… Неправильно всё сделал. [Надо было] отпустить», — приводит издание слова фигуранта.

    Из похищенных у убитых денег ему, с его слов, досталось «можно сказать ничего» — 30 тысяч рублей. Деньги отвез домой и вернул долги.

    Двойников заявил, что получил 20 тысяч и потратил на вещи. Он утверждает, что раньше не убивал ни людей, ни животных: «Даже курицу было жалко».

    «Боялся человека одного», — со слезами объяснил подозреваемый, заверив, что «стыдно» и «не хотел».

    В ночь на 29 апреля 37-летний аниматор и его 19-летняя коллега перестали выходить на связь. Они возвращались домой с мероприятия. Родным успели рассказать о сломавшейся на трассе машине и двух мужчинах, готовых помочь. Пропавших искали несколько дней, 3 мая в СК сообщили о задержании подозреваемых.

    По версии следствия, преступники похитили банковские карты и успели снять 180 тысяч рублей. Оба тела найдены.

    Издание 93.RU подробно рассказывало про эту историю. Кирилл Чубко вместе с женой Дарьей организовал в Краснодарском крае «Шоу звезд» — представление с костюмами звезд шоу-бизнеса. 28 апреля он на Hyundai Grandeur вместе с 19-летней аниматором Татьяной уехал на мероприятие в станицу Крыловскую, что в 140 километрах от их дома в Усть-Лабинске. В тот же вечер по дороге домой, километрах в 70 от дома, они попали в яму и пробили колесо, о чем Кирилл рассказал жене. Через час он снова позвонил ей и сказал, что встретил двух парней, которые тоже пробили колесо и готовы помочь. Последний раз Кирилл звонил супруге в 23:40, говорил, что начнет менять колесо, когда закончится дождь, и предложил лечь спать и не ждать его. С 06:00 Дарья начала звонить мужу, но телефон больше не отвечал. По ее словам, последний раз камеры «видели» «Хёндэ» около 3 часов ночи в станице Березанской. За короткое время с карты Кирилла сняли деньги в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской, причем от первой до последней около 100 километров.

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    Убийство аниматоровКраснодарский край
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