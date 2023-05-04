В лесу Краснодарского края найдено тело пропавшей девушки-аниматора

Пропавшую девушку-аниматора нашли в лесу Ленинградского района Краснодарского края. Как сообщает 4 мая Следственный комитет, на теле 19-летней Татьяны Мостыко есть следы насильственной смерти.
Ранее было найдено тело 37-летнего Кирилла Чубко — также со следами насильственной смерти.
Как писала «Фонтанка», молодые люди пропали вечером 28 апреля на трассе в Выселковском районе. Они возвращались домой, остановились, так как в машине пробило колесо, и после этого перестали выходить на связь. Через два дня автомобиль нашли сожженным в лесу в Брюховецком районе, а со счетов аниматоров пропали 200 тысяч рублей.
Подозреваемые в убийстве мужчины и женщины были задержаны накануне. Это трое мужчин — 31 года, 30 и 45 лет.
По версии следствия, в тот вечер подозреваемые заметили стоящую на дороге машину, рядом — мужчину и девушку. У них «возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащими им денежными средствами и другими ценностями». Они напали на аниматоров, забрали деньги, карты и затем сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. А после этого убили мужчину и девушку, тела их спрятали, а машину сожгли.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек из корыстных побуждений (пункты «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ).