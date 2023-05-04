В лесу Краснодарского края найдено тело пропавшей девушки-аниматора

Как писала «Фонтанка» , молодые люди пропали вечером 28 апреля на трассе в Выселковском районе. Они возвращались домой, остановились, так как в машине пробило колесо, и после этого перестали выходить на связь. Через два дня автомобиль нашли сожженным в лесу в Брюховецком районе, а со счетов аниматоров пропали 200 тысяч рублей.

Подозреваемые в убийстве мужчины и женщины были задержаны накануне. Это трое мужчин — 31 года, 30 и 45 лет.



По версии следствия, в тот вечер подозреваемые заметили стоящую на дороге машину, рядом — мужчину и девушку. У них «возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащими им денежными средствами и другими ценностями». Они напали на аниматоров, забрали деньги, карты и затем сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. А после этого убили мужчину и девушку, тела их спрятали, а машину сожгли.

