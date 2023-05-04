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    В лесу Краснодарского края найдено тело пропавшей девушки-аниматора

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    Пропавшую девушку-аниматора нашли в лесу Ленинградского района Краснодарского края. Как сообщает 4 мая Следственный комитет, на теле 19-летней Татьяны Мостыко есть следы насильственной смерти.

    Ранее было найдено тело 37-летнего Кирилла Чубко — также со следами насильственной смерти.

    Как писала «Фонтанка», молодые люди пропали вечером 28 апреля на трассе в Выселковском районе. Они возвращались домой, остановились, так как в машине пробило колесо, и после этого перестали выходить на связь. Через два дня автомобиль нашли сожженным в лесу в Брюховецком районе, а со счетов аниматоров пропали 200 тысяч рублей.

    Подозреваемые в убийстве мужчины и женщины были задержаны накануне. Это трое мужчин — 31 года, 30 и 45 лет.

    По версии следствия, в тот вечер подозреваемые заметили стоящую на дороге машину, рядом — мужчину и девушку. У них «возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащими им денежными средствами и другими ценностями». Они напали на аниматоров, забрали деньги, карты и затем сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. А после этого убили мужчину и девушку, тела их спрятали, а машину сожгли.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек из корыстных побуждений (пункты «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

    Издание 93.RU подробно рассказывало про эту историю. Кирилл Чубко вместе с женой Дарьей организовал в Краснодарском крае «Шоу звезд» — представление с костюмами звезд шоу-бизнеса. 28 апреля он на Hyundai Grandeur вместе с 19-летней аниматором Татьяной уехал на мероприятие в станицу Крыловскую, что в 140 километрах от их дома в Усть-Лабинске. В тот же вечер по дороге домой, километрах в 70 от дома, они попали в яму и пробили колесо, о чем Кирилл рассказал жене. Через час он снова позвонил ей и сказал, что встретил двух парней, которые тоже пробили колесо и готовы помочь. Последний раз Кирилл звонил супруге в 23:40, говорил, что начнёт менять колесо, когда закончится дождь, и предложил лечь спать и не ждать его. С 6:00 Дарья начала звонить мужу, но телефон больше не отвечал. По её словам, последний раз камеры «видели» «Хёндэ» около 3 часов ночи в станице Березанской. За короткое время с карты Кирилла сняли деньги в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской, причём от первой до последней около 100 километров.

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