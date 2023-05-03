Задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров на трассе М-4

Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, пропавших пять дней назад на автодороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это трое мужчин — 31 года, 30 и 45 лет, сообщает 3 мая СУ СК по Краснодарскому краю и показывает видео.

СУ СКР по Краснодарскому краю

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 37-летнего мужчины и 19-летней девушки по подозрению в их убийстве из корыстных побуждений задержаны трое мужчин», — отмечается в сообщении.

93.RU пишет, что, по некоторым данным, один из задержанных сейчас по идее должен быть в колонии: в 2016 году его приговорили к 18 годам строгого режима за вооруженные разбои на дороге.

Как писала «Фонтанка», вечером 28 апреля на трассе в Выселковском районе пропали 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко, работавшие аниматорами. Они возвращались домой, остановились, так как в машине пробило колесо, и после этого перестали выходить на связь. Через два дня автомобиль нашли сожженным в лесу в Брюховецком районе, а со счетов аниматоров пропали 200 тысяч рублей.



По версии следствия, в тот вечер подозреваемые заметили стоящую на дороге машину, рядом — мужчину и девушку. У них «возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащими им денежными средствами и другими ценностями». Они напали на аниматоров, забрали деньги, карты и затем сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. А после этого убили мужчину и девушку, тела их спрятали, а машину сожгли. Тело убитого мужчины уже найдено. Выясняется, где спрятали девушку.

Подозреваемых задержали в разных местах: в самом Краснодаре, а также в Тихорецком и Апшеронском районах Краснодарского края. Сейчас с ними работают следователи и криминалисты краевого управления СКР. В ближайшее время в суд будут направлены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.



Издание 93.RU подробно рассказывало про эту историю. Кирилл Чубко вместе с женой Дарьей организовал в Краснодарском крае «Шоу звезд» — представление с костюмами звезд шоу-бизнеса. 28 апреля он на Hyundai Grandeur вместе с 19-летней аниматором Татьяной уехал на мероприятие в станицу Крыловскую, что в 140 километрах от их дома в Усть-Лабинске. В тот же вечер по дороге домой, километрах в 70 от дома, они попали в яму и пробили колесо, о чем Кирилл рассказал жене. Через час он снова позвонил ей и сказал, что встретил двух парней, которые тоже пробили колесо и готовы помочь. Последний раз Кирилл звонил супруге в 23:40, говорил, что начнёт менять колесо, когда закончится дождь, и предложил лечь спать и не ждать его. С 6:00 Дарья начала звонить мужу, но телефон больше не отвечал. По её словам, последний раз камеры «видели» «Хёндэ» около 3 часов ночи в станице Березанской. За короткое время с карты Кирилла сняли деньги в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской, причём от первой до последней около 100 километров.

