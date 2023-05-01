Нашли только машину. На Кубани четвертый день ищут пропавших при загадочных обстоятельствах аниматоров

СУ СК по Краснодарскому краю
Девушка-студентка и мужчина, работавшие аниматорами, безвестно пропали на Кубани. 1 мая СУ СК по Краснодарскому краю сообщил о том, что обнаружен автомобиль, в котором ехали оба.
Hyundai был найден в Брюховецком районе, рассказали в ведомстве. Отмечается, что на машине есть «следы термического воздействия». Где находится 37-летний Кирилл и 19-летняя Татьяна неизвестно до сих пор.
Оба пропали 28 апреля, когда следовали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. В момент исчезновения они проезжали участок трассы М-4 «Дон» неподалеку от станицы Березанской.
Кирилл и Татьяна были аниматорами и возвращались с очередного мероприятия. Как рассказала 93.RU супруга пропавшего Кирилла Дарья, супруг позвонил ей в районе половины десятого и рассказал, что пробил колесо. Мужчина добавил, что им повстречались двое молодых людей, которые предложили помощь.
Утром следующего дня телефоны Кирилла и Татьяны уже были недоступны. «Хёндэ», на котором они ехали, попадал в зону видеонаблюдения около трех часов ночи в той же Березанской. Позже с карт пропавших начали списываться деньги: из переводили и снимали в банкоматах в разных станицах.
По факту пропажи девушки и мужчины возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье 105 Уголовного кодекса (убийство).