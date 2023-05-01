Нашли только машину. На Кубани четвертый день ищут пропавших при загадочных обстоятельствах аниматоров

Девушка-студентка и мужчина, работавшие аниматорами, безвестно пропали на Кубани. 1 мая СУ СК по Краснодарскому краю сообщил о том, что обнаружен автомобиль, в котором ехали оба.



Hyundai был найден в Брюховецком районе, рассказали в ведомстве. Отмечается, что на машине есть «следы термического воздействия». Где находится 37-летний Кирилл и 19-летняя Татьяна неизвестно до сих пор.