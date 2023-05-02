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    Пропавшие на «Дону». Бастрыкин ждёт доклад по делу об убийстве аниматоров, волонтёры на Кубани свернули поиск

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    Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о прогрессе в расследовании безвестного исчезновения аниматоров. По информации прокуратуры, возвращаясь с мероприятия, мужчина и девушка пробили колесо, 1 мая их машину нашли сгоревшей.

    Предварительно установлено, что 37-летний житель Краснодарского края и его 19-летняя коллега по работе возвращались домой после проведённого мероприятия в Ленинградском районе, сообщает региональная прокуратура.

    В Следственном комитете ранее рассказывали, что аниматоры ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловская и перестали выходить на связь в ночь на 29 апреля.

    В это время они проезжали участок трассы М-4 «Дон» неподалеку от станицы Березанской. По словам супруги пропавшего Кирилла, он успел рассказать о пробитом колесе и молодых людях, которые будто бы попали в аналогичную ситуацию и предложили помощь. Автомобиль попал в объективы камер в три часа ночи, после были зафиксированы подозрительные операции по карте.

    Около четырёх часов после полудня 1 мая «Хёндэ», на котором возвращались мужчина и девушка, нашли сгоревшим.

    Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух человек из корыстных побуждений. Процедурно это расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз.

    Председатель СК Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования. 93.RU сообщает, что к вечеру понедельника волонтёры отряда «ЛизаАлерт» свернули штаб и прекратили поиски. Не исключено, что искать пропавших продолжат 2 мая.

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    Комментарии 14

    Гость02 Мая 2023 в 01:10
    Ставлю на мамбетов
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