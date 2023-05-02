Пропавшие на «Дону». Бастрыкин ждёт доклад по делу об убийстве аниматоров, волонтёры на Кубани свернули поиск

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о прогрессе в расследовании безвестного исчезновения аниматоров. По информации прокуратуры, возвращаясь с мероприятия, мужчина и девушка пробили колесо, 1 мая их машину нашли сгоревшей.



Предварительно установлено, что 37-летний житель Краснодарского края и его 19-летняя коллега по работе возвращались домой после проведённого мероприятия в Ленинградском районе, сообщает региональная прокуратура.



В Следственном комитете ранее рассказывали, что аниматоры ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловская и перестали выходить на связь в ночь на 29 апреля.

