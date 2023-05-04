«Она попала в лес по приглашению». Суд решил, что делать с фигурантами дела об убийстве юной Василисы

16-летнего Илью арестовали на два месяца в Красногвардейском районном суде. Его подозревают в убийстве 13-летней Василисы. По версии следствия, он забил девочку молотком и закопал в яме в лесу в Парголово.

Снимать всё на видео, предположительно, помогала знакомая Анфиса. Её тоже арестовали до 2 июля. На суд Анфиса пришла с ингалятором. В суде была её мама Екатерина. Она не знает, почему девочка два дня молчала.



«Могу предположить, что это был детский страх. Возможно, она боялась парня. Возможно, она боялась осуждения общественности. Мало ли чего она боялась, в этом будет психолого-психиатрическая экспертиза разбираться. Какие у меня могут быть идеи, почему так произошло? Я мать, и это мой ребенок. Я сама в таком же ужасе, что мой ребенок попал в эту ситуацию. Желаю всем родителям, чтобы их дети никогда в жизни не попали в такую ситуацию», — сказала журналистам мама Анфисы.

