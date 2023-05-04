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    Убийство Василисы

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    «Она попала в лес по приглашению». Суд решил, что делать с фигурантами дела об убийстве юной Василисы

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    «Фонтанка.ру»

    16-летнего Илью арестовали на два месяца в Красногвардейском районном суде. Его подозревают в убийстве 13-летней Василисы. По версии следствия, он забил девочку молотком и закопал в яме в лесу в Парголово.

    Снимать всё на видео, предположительно, помогала знакомая Анфиса. Её тоже арестовали до 2 июля. На суд Анфиса пришла с ингалятором. В суде была её мама Екатерина. Она не знает, почему девочка два дня молчала.

    «Могу предположить, что это был детский страх. Возможно, она боялась парня. Возможно, она боялась осуждения общественности. Мало ли чего она боялась, в этом будет психолого-психиатрическая экспертиза разбираться. Какие у меня могут быть идеи, почему так произошло? Я мать, и это мой ребенок. Я сама в таком же ужасе, что мой ребенок попал в эту ситуацию. Желаю всем родителям, чтобы их дети никогда в жизни не попали в такую ситуацию», — сказала журналистам мама Анфисы.

    Говорит, Анфиса не увлекалась ни оккультизмом, ни сатанизмом:

    «Ребенок, который учился на 4–5, который готовился к выпускным экзаменам, был послушным ребенком всегда. Она попала в этот лес по приглашению, а почему она снимала это видео, что там происходило — это всё нам предстоит узнать в суде».

    С Ильей Анфиса маму не знакомила.

    Пришла на суд и мама подростка — в капюшоне на глаза. Говорить отказалась.

    Сам Илья на суде был уже с бритой головой, вел себя спокойно. Меру пресечения ему назначили до 2 июля.

    По версии следствия, 16-летний Илья забил 13-летнюю девочку Василису молотком. Труп он закопал в заранее подготовленную яму у посёлка Парголово. Помогала работать лопатой подростку, предположительно, его 15-летняя подруга Анфиса. Подростки с телефона жертвы написали ее матери, затем разбили гаджет и выкинули его. Позже Илья написал в своём телеграм-канале: «Я доказал своё величие». Анфиса на допросе рассказала о своих сожалениях и страхе перед другом. Ее мать говорит, что дочь росла прилежной и хорошо училась.

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