    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    5 м/с, зап

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Подросток убил молотком и закопал школьницу

    Часть лесов обрушилась с Биржи на Стрелке. В Петербурге сильный ветер

    8141
    4 комментария

    Кадры последствий сильного ветра в Петербурге петербуржцы публикуют 3 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис».

    ПоделитьсяПоделиться

    На фото с Васильевского острова — частично упавшие со здания Биржи леса, конструкция нависла над дорогой. На видео — светофор, который, кажется, вот-вот упадет под напором ветра.

    Во дворе на Камышовой улице забор упал на автомобиль.

    В Петербурге из-за сильного ветра действует жёлтый уровень погодной опасности. «Фонтанка» показывала последствия: падают деревья, столбы, плохо закреплённые объекты. Повреждены несколько машин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПогодаПогода в ПетербургеВетерВетер в городе
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close