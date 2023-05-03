Часть лесов обрушилась с Биржи на Стрелке. В Петербурге сильный ветер

Кадры последствий сильного ветра в Петербурге петербуржцы публикуют 3 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис».
На фото с Васильевского острова — частично упавшие со здания Биржи леса, конструкция нависла над дорогой. На видео — светофор, который, кажется, вот-вот упадет под напором ветра.
Во дворе на Камышовой улице забор упал на автомобиль.
В Петербурге из-за сильного ветра действует жёлтый уровень погодной опасности. «Фонтанка» показывала последствия: падают деревья, столбы, плохо закреплённые объекты. Повреждены несколько машин.