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    Черный квадрат, да не тот. С крыши в Петербурге полетел предмет, который едва не задел детей

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    3 комментария

    читатель «Фонтанки» Роман

    Черный квадрат пустился в полет с крыши здания в Московском районе Петербурга. Видеозапись с регистратора вечером 2 мая появилась в распоряжении «Фонтанки».

    Кадры сделаны около ТЦ «Пулково-3» на Шереметьевской улице, 15. Материал рассыпается во время падения и едва не приземляется на женщину с детьми.

    Неспокойно из-за ветра было и в ЖК «Речной» в Рыбацком. Очевидцы сообщают, что свалившийся тополь повредил там пять машин.

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    В Кировском районе стихия оставила светофор болтаться на проводе. Колебания «парящего» зеленого сигнала заметил водитель на пересечении Автовской и Краснопутиловской улиц.

    читатель «Фонтанки»

    «Фонтанка» сообщала, что из-за ветра дерево упало сразу на четыре автомобиля, которые оставили на парковке около дома 3 в 1-м Рабфаковском переулке.

    «Фонтанка» писала, что до часу ночи 4 мая в Петербурге продлили желтый уровень опасности. Ветер в городе 2 мая поднялся до 15–17 метров в секунду и уже повалил несколько деревьев, в том числе на машины.

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    Комментарии 3

    Гость02 Мая 2023 в 22:19
    федот?
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