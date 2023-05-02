Черный квадрат, да не тот. С крыши в Петербурге полетел предмет, который едва не задел детей

читатель «Фонтанки» Роман
Черный квадрат пустился в полет с крыши здания в Московском районе Петербурга. Видеозапись с регистратора вечером 2 мая появилась в распоряжении «Фонтанки».
Кадры сделаны около ТЦ «
Неспокойно из-за ветра было и в ЖК «Речной» в Рыбацком. Очевидцы сообщают, что свалившийся тополь повредил там пять машин.
В Кировском районе стихия оставила светофор болтаться на проводе. Колебания «парящего» зеленого сигнала заметил водитель на пересечении Автовской и Краснопутиловской улиц.
читатель «Фонтанки»
«Фонтанка» сообщала, что из-за ветра дерево упало сразу на четыре автомобиля, которые оставили на парковке около дома 3 в