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    Ветер в Петербурге не собирается утихать. Кое-где уже досталось машинам

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    В Петербурге разгулялся ветер, и завтра ситуация не изменится. В среду его порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупреждает 2 мая пресс-служба ГУ МЧС по региону.

    Во вторник сотрудникам ведомства четыре раза пришлось выезжать на вызовы, связанные с усилением ветра. О его проделках сообщили и пользователи в телеграм-канале «Мегаполис» — у дома 21 по улице Маршала Говорова дерево «прилегло» на два автомобиля.

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    Накануне в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 21:00 вторника. Причиной стали сильные порывы ветра.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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