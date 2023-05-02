Ветер в Петербурге не собирается утихать. Кое-где уже досталось машинам

В Петербурге разгулялся ветер, и завтра ситуация не изменится. В среду его порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупреждает 2 мая пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Во вторник сотрудникам ведомства четыре раза пришлось выезжать на вызовы, связанные с усилением ветра. О его проделках сообщили и пользователи в телеграм-канале «Мегаполис» — у дома 21 по улице Маршала Говорова дерево «прилегло» на два автомобиля.

