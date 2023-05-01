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    Ветер разогнался в Петербурге до «желтого» уровня погодной опасности

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    Порывы ветра до 15 метров в секунду стали причиной объявления «желтого» уровня погодной опасности. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба губернатора города.

    Отмечается, что потенциально опасной погода будет с 9 часов утра Первомая до 21:00 следующего дня, 2 мая.

    Администрация города призывает автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют не садиться за руль — высок риск попасть в ДТП.

    Напомним, что, согласно прогнозу, днем 1 мая в Петербурге температура воздуха будет ниже климатической нормы и составит 9–11 градусов тепла. В городе также возможны кратковременные дожди. Ко 2 мая станет теплее.

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