Ветер разогнался в Петербурге до «желтого» уровня погодной опасности

Порывы ветра до 15 метров в секунду стали причиной объявления «желтого» уровня погодной опасности. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба губернатора города.
Отмечается, что потенциально опасной погода будет с 9 часов утра Первомая до 21:00 следующего дня, 2 мая.
Администрация города призывает автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют не садиться за руль — высок риск попасть в ДТП.
Напомним, что, согласно прогнозу, днем 1 мая в Петербурге температура воздуха будет ниже климатической нормы и составит 9–11 градусов тепла. В городе также возможны кратковременные дожди. Ко 2 мая станет теплее.