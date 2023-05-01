Петербург в тылу циклона. Первомай будет холодным

Облачно с прояснениями, прохладно и кратковременные дожди — такую погоду прогнозируют синоптики в Петербурге 1 мая.
Воздух прогреется до плюс 9 — 11 градусов днем, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ветер подует с запада и достигнет силы 6–11 метров в секунду. Днем возможны кратковременные дожди.
«Сегодня синоптическую ситуацию в регионе сформирует тыловая, холодная часть циклона», — объяснил Михаил Леус, ведущий специалист центра «ФОБОС».
По его словам, температурный фон в городе будет на один-два градуса ниже климатической нормы. «Очередной холодный Первомай», — резюмирует синоптик.
Во вторник, 2 мая, также возможны кратковременные дожди, но станет теплее. Согласно прогнозу, воздух прогреется до плюс 15–17 градусов.