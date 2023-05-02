    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.96eur87.66

    Ветер продолжает «хулиганить». На парковке в Петербурге не повезло владельцам четырёх авто

    2606
    7 комментариев

    Ветер в Петербурге продолжает валить деревья и портить транспорт. Об очередном случае падения вечером 2 мая рассказал читатель «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    Владельцам сразу четырёх автомобилей не повезло на парковке около дома 3 в 1-м Рабфаковском переулке. После падения ствол треснул и разделился на несколько частей. Судя по снимкам, одна из машин осталась с разбитыми лобовым и задним стёклами. Другим досталось по капоту.

    «Фонтанка» писала, что до часу ночи 4 мая в Петербурге продлили жёлтый уровень опасности. Ветер в городе 2 мая поднялся до 15–17 метров в секунду и уже повалил несколько деревьев, в том числе на машины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость02 Мая 2023 в 20:46
    Упс.....🙉
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close