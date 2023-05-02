Ветер продолжает «хулиганить». На парковке в Петербурге не повезло владельцам четырёх авто

Ветер в Петербурге продолжает валить деревья и портить транспорт. Об очередном случае падения вечером 2 мая рассказал читатель «Фонтанки».
Владельцам сразу четырёх автомобилей не повезло на парковке около дома 3 в 1-м Рабфаковском переулке. После падения ствол треснул и разделился на несколько частей. Судя по снимкам, одна из машин осталась с разбитыми лобовым и задним стёклами. Другим досталось по капоту.
«Фонтанка» писала, что до часу ночи 4 мая в Петербурге продлили жёлтый уровень опасности. Ветер в городе 2 мая поднялся до 15–17 метров в секунду и уже повалил несколько деревьев, в том числе на машины.