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    Падение деревьев и дорожных конструкций. Ветер в Петербурге разгулялся до 16 метров в секунду

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    В Петербурге 2 мая на 16:00 порывы ветра составили 16 метров в секунду. На ликвидацию последствий непогоды сотрудники пожарно-спасательных подразделений выезжали 11 раз. Об этом в МЧС по Петербургу рассказали «Фонтанки» 2 мая.

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    Спасатели совершили 6 выездов из-за падения деревьев — в Выборгский (2), Красносельский (2), Кировский (1), Приморский (1) районы.

    Из-за угрозы падения кровли — по одному в Выборгском, Кировском и Фрунзенском районах. Из-за падения дорожных конструкций — по одному во Фрунзенском и Кировском районах.

    В настоящее время уровень воды в Неве составляет +18 сантиметров.

    В Петербурге разгулялся ветер, и завтра ситуация не изменится. На улице маршала Говорова дерево свалилось на два автомобиля.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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