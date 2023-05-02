Падение деревьев и дорожных конструкций. Ветер в Петербурге разгулялся до 16 метров в секунду

В Петербурге 2 мая на 16:00 порывы ветра составили 16 метров в секунду. На ликвидацию последствий непогоды сотрудники пожарно-спасательных подразделений выезжали 11 раз. Об этом в МЧС по Петербургу рассказали «Фонтанки» 2 мая.
Спасатели совершили 6 выездов из-за падения деревьев — в Выборгский (2), Красносельский (2), Кировский (1), Приморский (1) районы.
Из-за угрозы падения кровли — по одному в Выборгском, Кировском и Фрунзенском районах. Из-за падения дорожных конструкций — по одному во Фрунзенском и Кировском районах.
В настоящее время уровень воды в Неве составляет +18 сантиметров.
В Петербурге разгулялся ветер, и завтра ситуация не изменится. На улице маршала Говорова дерево свалилось на два автомобиля.