    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, южн

    755мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.96eur87.66

    Один сломанный светофор и коллапс на зеленой линии. Что известно о сбое в петербургском метрополитене?

    7675
    13 комментариев

    Вечером во вторник, 2 мая, пассажиры метрополитена в Петербурге на зеленой линии столкнулись с трудностями. Из-за сбоя поезда стали двигаться со скоростью 20 км/ч, а на станциях образовались толпы. Еще ситуацию усугубил ремонт на «Василеостровской».

    В метрополитене Петербурга рассказали, что в тоннеле на участке от «Василеостровской» до «Гостиного двора» сломался светофор. Из-за этого составы были вынуждены ехать со скоростью 20 км в час. «Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции», — уточнили в пресс-службе петербургского метро.

    Первые сообщения от пассажиров в редакцию «Фонтанки» пришли около 18:30. Очевидцы стали рассказывать, что «8 минут нет поезда в сторону центра», а также что «поезд в сторону «Беговой» стоит на станции уже 6 минут».

    «Десять минут назад нас высадили из поезда в сторону «Беговой» на «Александра Невского», другого поезда пока нет. Поезд в сторону «Рыбацкого» также стоит на платформе, не уезжает. Объявили увеличенный интервал по всей ветке по техническим причинам», — рассказал один очевидец.

    Поезда на зеленой линии петербургской подземки, как рассказали в пресс-службе метро, двигаются с увеличенным интервалом движения и с увеличенным временем хода составов.

    Другая читательница поделилась, что путь от станции «Невский проспект» до «Василеостровской» занял 20 минут.

    Еще ситуацию усугубил ремонт на «Василеостровской». У входа скопилась существенная толпа людей. На станцию со 2 мая и до 17 сентября пассажиров не пускают с 8:00 до 10:30 по рабочим дням. После полудня с четырёх и до восьми часов вечера вход будет ограничен.

    Коллапс на зеленой ветке метрополитена стал спадать около 19:30, сообщают очевидцы. Толп пассажиров, по словам читателей, не было уже на «Маяковской».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроСбойТолпы
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close