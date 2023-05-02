Один сломанный светофор и коллапс на зеленой линии. Что известно о сбое в петербургском метрополитене?

Вечером во вторник, 2 мая, пассажиры метрополитена в Петербурге на зеленой линии столкнулись с трудностями. Из-за сбоя поезда стали двигаться со скоростью 20 км/ч, а на станциях образовались толпы. Еще ситуацию усугубил ремонт на «Василеостровской».

В метрополитене Петербурга рассказали , что в тоннеле на участке от «Василеостровской» до «Гостиного двора» сломался светофор. Из-за этого составы были вынуждены ехать со скоростью 20 км в час. «Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции», — уточнили в пресс-службе петербургского метро.

Первые сообщения от пассажиров в редакцию «Фонтанки» пришли около 18:30. Очевидцы стали рассказывать, что «8 минут нет поезда в сторону центра», а также что «поезд в сторону «Беговой» стоит на станции уже 6 минут».

«Десять минут назад нас высадили из поезда в сторону «Беговой» на «Александра Невского», другого поезда пока нет. Поезд в сторону «Рыбацкого» также стоит на платформе, не уезжает. Объявили увеличенный интервал по всей ветке по техническим причинам», — рассказал один очевидец.

Поезда на зеленой линии петербургской подземки, как рассказали в пресс-службе метро, двигаются с увеличенным интервалом движения и с увеличенным временем хода составов.

Другая читательница поделилась, что путь от станции «Невский проспект» до «Василеостровской» занял 20 минут.

Еще ситуацию усугубил ремонт на «Василеостровской». У входа скопилась существенная толпа людей. На станцию со 2 мая и до 17 сентября пассажиров не пускают с 8:00 до 10:30 по рабочим дням. После полудня с четырёх и до восьми часов вечера вход будет ограничен.



Коллапс на зеленой ветке метрополитена стал спадать около 19:30, сообщают очевидцы. Толп пассажиров, по словам читателей, не было уже на «Маяковской».