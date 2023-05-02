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    Сбой на зеленой линии метро Петербурга спровоцировал светофор

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    9 комментариев

    Поезда еле едут по зеленой линии метро Петербурга вечером 2 мая из-за сломанного светофора. Если его быстро не починят, станции придется закрывать.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщили «Фонтанке» в городском метро, из-за сбоя между «Василеостровской» и «Гостиным двором» поезда едут со скоростью 20 км/ч.

    читатель «Фонтанки»

    «Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции», — предупредили в метро.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Светофор на зеленой линии сломался в 18:39. Пассажиры сообщают, что ждут поезда или внутри вагона по 15 минут.

    Одновременно на «Василеостровской» толпа на входе — чтобы зайти на станцию, нужно потоптаться у дверей порядка 15 минут. На станции ремонт и вход ограничен.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 9

    Гость02 Мая 2023 в 20:12
    это жесть(((
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