Сбой на зеленой линии метро Петербурга спровоцировал светофор

Поезда еле едут по зеленой линии метро Петербурга вечером 2 мая из-за сломанного светофора. Если его быстро не починят, станции придется закрывать.
Как сообщили «Фонтанке» в городском метро, из-за сбоя между «Василеостровской» и «Гостиным двором» поезда едут со скоростью 20 км/ч.
читатель «Фонтанки»
«Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции», — предупредили в метро.
Светофор на зеленой линии сломался в 18:39. Пассажиры сообщают, что ждут поезда или внутри вагона по 15 минут.
Одновременно на «Василеостровской» толпа на входе — чтобы зайти на станцию, нужно потоптаться у дверей порядка 15 минут. На станции ремонт и вход ограничен.