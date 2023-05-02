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    На зеленой линии метро Петербурга сбой, поезда идут с большим интервалом

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    3 комментария

    Пассажиры метро Петербурга вечером 2 мая не могут передвигаться по зеленой линии. Поезда идут с большим интервалом. Ситуацию усугубляет ремонт на Василеостровской.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На станции метро Гостиный Двор в Петербурге вечером во вторник заметили плотную толпу. Фотографиями и видеозаписями делятся читатели «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Скопление людей наблюдается и на входе в вестибюль станции Василеостровская. «По техническим причинам, поезда до станции следуют с увеличенным интервалом», — предупреждают пассажиров представители подземки, но не говорят, что именно случилось. Судя по сообщениям очевидцев, составы встали в обе стороны.

    читатель «Фонтанки»

    «Вход в Василеостровскую занимает не меньше 15 минут», — рассказал один из горожан.

    Другой петербуржец рассказал, что его поезд остановился между станциями Пролетарская и Ломоносовская, и стоит так в течение 15 минут.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Гость02 Мая 2023 в 18:45
    Поехали шофер
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