Осторожно, двери закрываются. «Василеостровская» меняет режим работы со 2 мая

Короткая рабочая неделя начинается с транспортных трудностей для тех, кто привык спускаться в метро на «Василеостровской». Со 2 мая и на ближайшие четыре месяца станцию будут закрывать на вход в утренний час пик.
Как напоминают в метрополитене, со 2 мая и до 17 сентября пассажиров не будут пускать на «Василеостровскую» с 8 до 10:30 по рабочим дням. После полудня с четырёх и до восьми часов вечера вход будет ограничен.
До середины сентября на станции запланирован ремонт двух эскалаторов. Заменят ступени, лестничное полотно, поручни и тяговые цепи.
Пассажиров просят заранее продумать удобный маршрут и подсказывают, как добраться до других станций на Васильевском острове.
«До станций «Спортивная» и «Приморская» можно доехать при помощи 13 маршрутов: 11 автобусных (№№ 41, 42, 47, 100, 128, 151, 230, 1, 6, 249, 275) и 2 трамвайных (№№ 6 и 40)», - говорится в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха». - «Резерв пропускной способности в утренние «часы пик» станций метро «Спортивная - 1» и «Спортивная – 2» – порядка 17,5 тыс человек, а станции «Приморская» - 4,5 тыс человек».