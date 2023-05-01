Осторожно, двери закрываются. «Василеостровская» меняет режим работы со 2 мая

Короткая рабочая неделя начинается с транспортных трудностей для тех, кто привык спускаться в метро на «Василеостровской». Со 2 мая и на ближайшие четыре месяца станцию будут закрывать на вход в утренний час пик.



Как напоминают в метрополитене, со 2 мая и до 17 сентября пассажиров не будут пускать на «Василеостровскую» с 8 до 10:30 по рабочим дням. После полудня с четырёх и до восьми часов вечера вход будет ограничен.



До середины сентября на станции запланирован ремонт двух эскалаторов. Заменят ступени, лестничное полотно, поручни и тяговые цепи.

