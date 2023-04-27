Станцию метро «Василеостровская» будут закрывать на вход по утрам

На станции метро «Василеостровская» в Петербурге в первых числах мая начнется капитальный ремонт эскалатора. Режим работы наземного вестибюля изменится до середины лета.



Со 2 мая по 7 июля по рабочим дням вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт с 7:45 до 10:30, сообщает 27 апреля пресс-служба «Петербургского метрополитена». С 15:30 до 20:00 в эти же дни вход на станцию будет ограничен. При необходимости эти интервалы могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

Напомним, что с 20 апреля из-за ремонта эскалатора регулярно закрывают на вход станцию «Выборгская». До середины мая по этой же причине по утрам ограничивают вход на «Ломоносовскую».