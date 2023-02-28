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    Вход на станцию метро «Ломоносовская» ограничат по утрам до середины мая

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    Капитальный ремонт эскалатора на два с половиной месяца изменит режим работы станции метро «Ломоносовская» в Петербурге. По утрам там будет теснее обычного. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

    С 3 марта по 19 мая по рабочим дням вход на станцию через наземный вестибюль будет ограничен с 7:45 до 9:00. При необходимости время ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

    В начале марта также изменят режим работы наземного вестибюля станции метро «Площадь Ленина». Четыре дня его будут закрывать на вход раньше обычного.

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