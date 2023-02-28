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    Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» четыре дня будут закрывать раньше обычного

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    В начале марта в Петербурге изменится режим работы еще одной станции метро — «Площадь Ленина». Она следующая в очереди на замену эскалаторов.

    Вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», выходящий на Боткинскую улицу, 3, 4, 10 и 11 марта будет закрываться на вход в 22:00, сообщает 28 февраля пресс-служба Петербургского метрополитена. С десяти вечера и до окончания работы метро он будет работать только на выход.

    На станции будут устанавливать линейку универсальных турникетов. Пассажиров просят учитывать изменения и планировать маршрут поездок заранее.

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    ПетербургМетроСтанция метро Площадь Ленина
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