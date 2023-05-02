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    Кремль ответил на вопрос об угрозах и диверсиях на 9 Мая

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    Российские спецслужбы делают все, чтобы обеспечить безопасность на 9 мая. Об этом 2 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряженная работа», — сказал он (цитата по РИА Новости). Москва отдает себе отчет, что киевский режим стоит за целым рядом терактов и планирует проводить свою линию дальше, добавил представитель Кремля.

    Также пресс-секретарь главы государства напомнил о целях спецоперации. «Ведется специальная военная операция, которая направлена то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    ЧП под Гатчиной, где 1 мая подорвали опору линии элетропередачи, ФСБ квалифицировало как диверсию. Что известно о подрыве опоры ЛЭП — в нашем материале.

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    9 МаяДиверсииДмитрий Песков
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