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    Осторожно, Гогланд закрывается. На остров вблизи границы с НАТО перестали пускать посетителей

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    Пограничное управление по Петербургу и Ленобласти ФСБ РФ уведомило яхтсменов о закрытии для посещения острова Гогланд. Письмо спортивному клубу «Ораниенбаумское общество любителей парусного спорта» появилось 28 апреля на странице Ораниенбаумского морского фестиваля «Вконтакте».

    «С 28 апреля по 1 декабря т.г. введено временное ограничение (запрет) на посещение физическими и юридическими лицами острова Гогланд», — говорится в письме ведомства.

    Решение продиктовано «обеспечением безопасности Российской Федерации в морском пограничном пространстве». Пограничники также просят довести информацию до членов и посетителей клуба.

    Остров Гогланд в Финском заливе располагается в 180 км к западу от Санкт-Петербурга, в 120 км к юго-западу от Выборга, в 55 км к северу от эстонского побережья и в 40 км к югу от финской Котки. Сильно изрезанная береговая линия и большое количество бухт делает его удобным для стоянок судов. А живописные маяки XIX века и начала ХХ века, нетронутая северная природа привлекают путешественников. Но, поскольку на Гогланде установлено оборудование для электронной разведки и находится военная часть, чтобы посетить его, необходимо запрашивать разрешение у пограничной службы ФСБ России в Санкт-Петербурге. До ковида энтузиасты яхтенного туризма пытались открыть остров для иностранных путешественников, но не преуспели.

    Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО. Хельсинки уже обсуждает с Вашингтоном размещение на своей территории американских военных баз.

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    Финский заливФСБГогланд
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