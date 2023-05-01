Финляндия обсуждает с США размещение на территории страны американских военных баз

Власти Финляндии обсуждают с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве. Если оно будет реализовано, вооруженные силы США смогут разместить на территории Суоми базы для хранения военной техники и проведения учений. Об этом 1 мая сообщает газета Helsingin Sanomat.

Как сообщил заместитель начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэля Антелла, стороны рассмотрели текст соглашения «в положительном и направленном на поиск решения духе среди союзников». По словам чиновника, возможное заблаговременное развертывание оборонной техники США укрепит оборону Финляндии. Это позволит войскам союзника по НАТО «входить в страну, оставаться на ее территории, хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных конгрессом США Пентагону.

