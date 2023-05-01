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    Финляндия обсуждает с США размещение на территории страны американских военных баз

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    Власти Финляндии обсуждают с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве. Если оно будет реализовано, вооруженные силы США смогут разместить на территории Суоми базы для хранения военной техники и проведения учений. Об этом 1 мая сообщает газета Helsingin Sanomat.

    Как сообщил заместитель начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэля Антелла, стороны рассмотрели текст соглашения «в положительном и направленном на поиск решения духе среди союзников». По словам чиновника, возможное заблаговременное развертывание оборонной техники США укрепит оборону Финляндии. Это позволит войскам союзника по НАТО «входить в страну, оставаться на ее территории, хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных конгрессом США Пентагону.

    4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. На тот момент сообщалось, что у командования НАТО нет планов формировать боевые группы альянса на территории Финляндии. Но власти финского города Каухава уже предложили разместить базу НАТО в их населенном пункте.

    База двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена по вине финской стороны, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки 1 мая. По мнению российской дипмиссии, вступление Финляндии в НАТО создало «новые политические реалии в отношениях наших стран».

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