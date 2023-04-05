Командование НАТО пока не планирует развертывать боевые группы в Финляндии

У командования НАТО пока нет планов формировать боевые группы альянса на территории Финляндии. Запросы на это из Хельсинки не поступали, сообщает 4 апреля Bloomberg со ссылкой на источники.



Высокопоставленный представитель альянса добавил, что верховное командование НАТО постоянно проводит оценку угроз и «могло бы рекомендовать пойти на такой шаг, если сочло бы это необходимым».



4 апреля Финляндия официально стала страной — членом НАТО. Альянс подобрался к Петербургу. Вместе с соседями членство запрашивала и Швеция, однако ее заявка так и не была одобрена.

