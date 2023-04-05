    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.36eur86.72

    Командование НАТО пока не планирует развертывать боевые группы в Финляндии

    195
    4 комментария

    У командования НАТО пока нет планов формировать боевые группы альянса на территории Финляндии. Запросы на это из Хельсинки не поступали, сообщает 4 апреля Bloomberg со ссылкой на источники.

    Высокопоставленный представитель альянса добавил, что верховное командование НАТО постоянно проводит оценку угроз и «могло бы рекомендовать пойти на такой шаг, если сочло бы это необходимым».

    4 апреля Финляндия официально стала страной — членом НАТО. Альянс подобрался к Петербургу. Вместе с соседями членство запрашивала и Швеция, однако ее заявка так и не была одобрена.

    Подробнее о том, как Финляндия вступала в НАТО, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close