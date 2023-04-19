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    Стало известно, где финны предлагают разместить базу НАТО

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    Власти финского города Каухава предлагают разместить базу НАТО в их населенном пункте. Об этом говорится в публикации на сайте администрации города.

    Аргументируют предложение выгодным расположением Каухавы относительно Балтийского моря и северных стран. Также отмечается, что городской аэродром раньше был военным. При этом Каухава находится довольно далеко от границы с Россией — рядом с Ботническим заливом.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как в Хельсинки перебрасывают военную технику — тягачи везут танки.

    В апреле Финляндия официально присоединилась в Североатлантическому альянсу. В российском МИД заявили, что РФ будет вынуждена принять ответные меры, чтобы купировать угрозы национальной безопасности.

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