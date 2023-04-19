Стало известно, где финны предлагают разместить базу НАТО

Власти финского города Каухава предлагают разместить базу НАТО в их населенном пункте. Об этом говорится в публикации на сайте администрации города.

Аргументируют предложение выгодным расположением Каухавы относительно Балтийского моря и северных стран. Также отмечается, что городской аэродром раньше был военным. При этом Каухава находится довольно далеко от границы с Россией — рядом с Ботническим заливом.



Ранее «Фонтанка» показывала, как в Хельсинки перебрасывают военную технику — тягачи везут танки.



В апреле Финляндия официально присоединилась в Североатлантическому альянсу. В российском МИД заявили, что РФ будет вынуждена принять ответные меры, чтобы купировать угрозы национальной безопасности.

